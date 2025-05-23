Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица

В Первой лиге завершился тур группы Выбывание и стали известные обе команды, которые вылетели во Вторую лигу

Из Первой лиги за тур до конца вылетели Кремень и Диназ. Известно, что в переходных встречах за право остаться в дивизионе сыграет Подолье, а вот Минай еще имеет возможность избежать этой участи в последнем туре.

Первая лига. Группа выбывание. 9-й тур

Виктория – Минай 2:2

ФСК Мариуполь – Нива 0:1

Диназ – Прикарпатье 2:2

Кремень – Подолье 0:2

Финал турнира в Чемпионской группе состоится в субботу.