Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица
Завершился тур в группе Выбывание
В Первой лиге завершился тур группы Выбывание и стали известные обе команды, которые вылетели во Вторую лигу
Из Первой лиги за тур до конца вылетели Кремень и Диназ. Известно, что в переходных встречах за право остаться в дивизионе сыграет Подолье, а вот Минай еще имеет возможность избежать этой участи в последнем туре.
Первая лига. Группа выбывание. 9-й тур
Виктория – Минай 2:2
ФСК Мариуполь – Нива 0:1
Диназ – Прикарпатье 2:2
Кремень – Подолье 0:2
Финал турнира в Чемпионской группе состоится в субботу.
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