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Первая лига
Виктория Сумы
23.05.2025 13:00 – FT 2 : 2
Минай
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Украина. Первая лига
23 мая 2025, 16:49 | Обновлено 23 мая 2025, 16:59
1838
0

Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица

Завершился тур в группе Выбывание

23 мая 2025, 16:49 | Обновлено 23 мая 2025, 16:59
1838
0
Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица
ФК Минай

В Первой лиге завершился тур группы Выбывание и стали известные обе команды, которые вылетели во Вторую лигу

Из Первой лиги за тур до конца вылетели Кремень и Диназ. Известно, что в переходных встречах за право остаться в дивизионе сыграет Подолье, а вот Минай еще имеет возможность избежать этой участи в последнем туре.

Первая лига. Группа выбывание. 9-й тур

Виктория – Минай 2:2

ФСК Мариуполь – Нива 0:1

Диназ – Прикарпатье 2:2

Кремень – Подолье 0:2

Финал турнира в Чемпионской группе состоится в субботу.

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Первая лига Украины Минай Подолье Хмельницкий Виктория Сумы ФСК Мариуполь Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Диназ Вышгород Кремень Кременчуг
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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