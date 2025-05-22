Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
24.05.2025 12:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 мая 2025, 22:51 |
183
1

Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 24 мая в 12:00 по Киеву

22 мая 2025, 22:51 |
183
1
Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист 1925

В субботу, 24 мая состоится матч 8-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Металлистом 1925». Матч стартует в 12:00 по Киеву.

Агробизнес

За 1 игру до завершения сезона команда с 32 очками занимает 5 место в чемпионате. Формально у коллектива до сих пор есть шансы на повышение к УПЛ, только для этого в сегодняшнем поединке нужно побеждать по меньшей мере со счетом 5:0, ведь при других обстоятельствах при равном количестве очков будет иметь преимущество «Металлист 1925» благодаря победе 4:0 в 1-й очной игре.

В Кубке Украины клуб вылетел в стадии 1/64 от «ФК Николаев».

Металлист 1925

Сейчас команда имеет 35 очков в активе и находится на 4-й строчке Первой лиги. Коллектив до сих пор может получить прямое повышение в УПЛ – для этого нужно побеждать «Агробизнес» с разницей в 2 гола, надеяться на поражение «СК Полтавы» против «Металлиста» и осечку «Кудровки» в игре против «Эпицентра».

Из кубка клуб вылетел в 1/16 финала от Вереса.

Эта игра станет первой для команды после отстранения главного тренера Патрика ван Леувена.

Личные встречи

За последние 4 года команды сыграли только в 1 очном поединке, произошло это 26 апреля этого года в рамках 4-го тура чемпионской группы. В той игре победу со счетом 4:0 одержал «Металлист 1925».

Интересные факты

  • «Металлист 1925» пропустил 19 голов в этом сезоне Первой лиги, лучшие показатели только у «Эпицентра» и «Кудровки».
  • В последних 12 играх «Агробизнес» одержал всего 1 победу - в 6 туре чемпионской группы против «ЮКСА».
  • Только «ЮКСА» пропустила больше голов (33), чем «Агробизнес» в этом сезоне – 25 мячей.
  • В 10 играх на выезде в этом сезоне «Металлист 1925» завоевал 17 очков – 4-й лучший результат в лиге.

Возможные стартовые составы

Агробизнес: Хмелевский – Семка, Романчук, Кузьмин, Гаврушко – Лень, Шевчук, Павлюк, Глоба – Казак, Пичховский

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Снурицын, Салюк, Капинус – Чурко, Литвиненко – Рашица, Юрченко, Моура – Мба

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Ингулец — Ворскла. Текстовая трансляция матча
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Металлист 1925 Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22 мая 2025, 20:15 29
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы

Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»

Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье
Футбол | 22 мая 2025, 21:47 0
Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье
Бывший менеджер ЛНЗ отреагировал на слухи о переходе в Полесье

Андрей Колесник ответил на слухи

Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22.05.2025, 10:06
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22.05.2025, 07:46
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Война | 22.05.2025, 09:00
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Харьков
За наш родной величайший Харьков! Вижу разгромную победу Металлиста 1925 и выход в вышку!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 3
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем