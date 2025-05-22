В субботу, 24 мая состоится матч 8-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Металлистом 1925». Матч стартует в 12:00 по Киеву.

Агробизнес

За 1 игру до завершения сезона команда с 32 очками занимает 5 место в чемпионате. Формально у коллектива до сих пор есть шансы на повышение к УПЛ, только для этого в сегодняшнем поединке нужно побеждать по меньшей мере со счетом 5:0, ведь при других обстоятельствах при равном количестве очков будет иметь преимущество «Металлист 1925» благодаря победе 4:0 в 1-й очной игре.

В Кубке Украины клуб вылетел в стадии 1/64 от «ФК Николаев».

Металлист 1925

Сейчас команда имеет 35 очков в активе и находится на 4-й строчке Первой лиги. Коллектив до сих пор может получить прямое повышение в УПЛ – для этого нужно побеждать «Агробизнес» с разницей в 2 гола, надеяться на поражение «СК Полтавы» против «Металлиста» и осечку «Кудровки» в игре против «Эпицентра».

Из кубка клуб вылетел в 1/16 финала от Вереса.

Эта игра станет первой для команды после отстранения главного тренера Патрика ван Леувена.

Личные встречи

За последние 4 года команды сыграли только в 1 очном поединке, произошло это 26 апреля этого года в рамках 4-го тура чемпионской группы. В той игре победу со счетом 4:0 одержал «Металлист 1925».

Интересные факты

«Металлист 1925» пропустил 19 голов в этом сезоне Первой лиги, лучшие показатели только у «Эпицентра» и «Кудровки».

В последних 12 играх «Агробизнес» одержал всего 1 победу - в 6 туре чемпионской группы против «ЮКСА».

Только «ЮКСА» пропустила больше голов (33), чем «Агробизнес» в этом сезоне – 25 мячей.

В 10 играх на выезде в этом сезоне «Металлист 1925» завоевал 17 очков – 4-й лучший результат в лиге.

Возможные стартовые составы

Агробизнес: Хмелевский – Семка, Романчук, Кузьмин, Гаврушко – Лень, Шевчук, Павлюк, Глоба – Казак, Пичховский

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Снурицын, Салюк, Капинус – Чурко, Литвиненко – Рашица, Юрченко, Моура – Мба

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.