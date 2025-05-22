Таблица саудовской лиги. Гол Вейналдума и фиаско победителей ЛЧ Азии

Вечером 22 мая завершился предпоследний, 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» в гостях обыграл «Аль-Ахли» со счетом 3:1. Хозяева, победители Лиги чемпионов Азии 2025, открыли счет на 6-й минуте, реализовав пенальти Айвеном Тони.

Гости сравняли счет на 49-й минуте. На 87-й минуте Жоржиньо Вейналдум с пенальти вывел «Аль-Иттифак» вперед, а в компенсированное время гости поставили финальную точку.

Турнирное положение перед заключительным туром: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (72), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 22 мая 2025

Аль-Ахли – Аль-Иттифак – 1:3

Голы: Тони, 6 (пен) – Абдулрахман, 49, Вейналдум, 87 (пен), Аль-Олайян, 90+5

Аль-Ахдуд – Аль-Раед – 1:0

Гол: Годвин, 56

Дамак – Аль-Фатех – 0:1

Гол: Батна, 63

Турнирная таблица