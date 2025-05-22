В субботу, 24 мая состоится игра 8-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Буковиной» и «ЮКСА». По Киеву матч стартует в 12:00.

Буковина

На данный момент команда занимает 7-ю позицию в чемпионской группе и имеет в активе 27 очков. Никаких шансов на повышение к УПЛ коллектив не имеет, даже подняться выше 7-го места уже не получится. Клуб провел хорошую кампанию в Кубке Украины, где дошел до полуфинала, однако там уступил киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

ЮКСА

Коллектив, как и «Буковина», имеет 27 баллов на счету и уже не надеется на повышение, однако занимает более низкую, 8-ю строчку турнирной таблицы из-за проигрыша в очном матче. В кубке команда пробилась в 1/8 финала, где потерпела поражение от «Александрии».

Личные встречи

Команды в официальных матчах встречались только раз в истории – в игре 4 тура чемпионской группы этого сезона. Тогда победу со счетом 3:0 одержала Буковина.

Интересные факты

Ни одна команда чемпионской группы не пропустила больше голов, чем «ЮКСА» – 33. Столько мячей команде удалось реализовать, лучшая статистика только у чемпиона «Эпицентра» – 37.

«Буковина» забила 18 голов в этом сезоне Первой лиги, среди команд чемпионской группы никто не имеет худших показателей.

За 7 туров весенней части чемпионата ЮКСА получила всего 5 баллов, Буковина - 7 очков.

Возможные стартовые составы

Буковина: Каневцев – Морговский, Бусько, Безуглый, Шинкаренко – Плакса, Колцов, Тущенко – Гончарук, Бойчук, Кожушко

ЮКСА: Баранцов – Дедяев, Синегуб, Лукьянчук, Татарков – Ромариньо, Спиваков, Сытников, Кононов – Паглярини – Фого

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.