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Первая лига
Эпицентр
24.05.2025 12:00 - : -
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Украина. Первая лига
22 мая 2025, 22:37 |
81
0

Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 24 мая в 12:00 по Киеву

22 мая 2025, 22:37 |
81
0
Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Эпицентр

В субботу, 24 мая состоится игра 8-го раунда чемпионской группы Первой лиги Украины между «Эпицентром» и «Кудровкой». Игра начнется в 12:00 по Киеву.

Эпицентр

Еще несколько туров назад команда официально стала чемпионом Первой лиги – 50 очков в 21 матче гарантировали коллективу 1-е место и прямое повышение к УПЛ. Однако в Кубке Украины команда потерпела неудачу и вылетела еще в 1/64 турнира от «Скалы 1911».

Кудровка

В прошлом туре команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход в УПЛ. Коллектив на данный момент занимает 3-ю строчку и имеет в активе 35 баллов. В случае победы клуба над «Эпицентром» и поражения «СК Полтавы» (находящейся на 2-м месте и имеющей 38 очков) в матче с «Металлистом» прямое повышение получит именно «Кудровка» благодаря лучшим показателям в очных встречах. Из Кубка Украины «сине-белые» вылетели на стадии 1/16 финала от «ЮКСА».

Личные встречи

В очных поединках команды встречались трижды – 2 раза победу одерживал «Эпицентр» (в том числе и в игре чемпионата в этом сезоне), еще 1 раз торжествовала «Кудровка».

Интересные факты

  • «Кудровка» и «Эпицентр» пропустили наименьшее количество голов в этом сезоне Первой лиги – 16 и 14 мячей соответственно.
  • В 10 выездных матчах лиги этого сезона «Кудровка» завоевала 19 баллов – 2-й лучший результат среди команд чемпионата.
  • «Эпицентр» непобедим уже в 15 играх Первой лиги подряд – в последний раз клуб терпел поражение еще в сентябре против «Агробизнеса».

Возможные стартовые составы

Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Савчук, Кристин – Запорожец, Демченко, Миронюк, Кристин – Беженар, Бендера

Кудровка: Яшков – Мельничук, Сердюк, Потомков, Гагун – Рогозинский, Думанюк, Матвеев, Тузенко – Сторчоус, Легостаев

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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