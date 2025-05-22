Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Самые яркие рекорды Ролан Гаррос, что навсегда вписаны в историю тенниса
Ролан Гаррос
22 мая 2025, 20:39 | Обновлено 22 мая 2025, 21:32
270
0

Самые яркие рекорды Ролан Гаррос, что навсегда вписаны в историю тенниса

Приведены некоторые рекордные достижения на парижском Шлеме

22 мая 2025, 20:39 | Обновлено 22 мая 2025, 21:32
270
0
Самые яркие рекорды Ролан Гаррос, что навсегда вписаны в историю тенниса
Presse Sports

В воскресенье, 25 мая, стартует Ролан Гаррос-2025 – впервые без Рафаэля Надаля, самого титулованного игрока в истории турнира (14 побед). Какие еще рекорды на парижском Шлеме навсегда вписаны в историю Открытого чемпионата Франции?

Самые юные победители

Турниры 1989 и 1990 годов принесли славу молодым. В 1989 году американец Майкл Чанг на своем втором Ролан Гаррос в возрасте 17 лет и 3 месяца одолел первую ракетку мира Ивана Лендла в 1/8 финала, а затем выиграл весь турнир. Год спустя югославка Моника Селеш, которой было всего 16 лет и 6 месяцев, стала победительницей, обыграв в финале первую ракетку мира Штеффи Граф. Этот рекорд остается непревзойденным.

Самые возрастные чемпионы

Возраст – не всегда помеха успеху. Новак Джокович и Серена Уильямс доказали это: серб выиграл титул в 2023 году в возрасте 36 лет и 20 дней, легко победив Каспера Рууда, а Уильямс в 2015-м взяла свой 20-й титул на турнирах Большого шлема в возрасте 33 лет и 8 месяцев.

Самые длинные матчи

Хотя матч Корентена Муте и Лоренцо Джустино в 2020 году длился 6 часов и 5 минут (завершился поражением француза), это не рекорд Ролан Гаррос. В 2004 году во встрече первого круга между двумя французами – Фабрисом Санторо и Арно Клеманом – игра длилась 6 часов 33 минуты. Среди женщин рекорд принадлежит Виржини Бюссон и Ноэль ван Лоттум, которые в 1995 году играли 4 часа и 7 минут.

Самая длинная победная серия

Рафаэль Надаль с 2010 по 2015 годы не проигрывал на кортах Ролан Гаррос. Его серия из 39 побед подряд была прервана в четвертьфинале Новаком Джоковичем. У женщин Крис Эверт, выигравшая семь титулов, одержала 28 побед подряд (1974, 1975, 1979 и 1980).

Самые титулованные страны

Среди мужчин лидирует Испания с 23 титулами, 14 из которых принадлежат Рафаэлю Надалю. Также выигрывали: Серги Бругера (2), Мануэль Сантана (2), Хуан Карлос Ферреро, Альберт Коста, Карлос Мойя, Андрес Хименес и Карлос Алькарас – по одному. У женщин лидируют США с 29 победами благодаря таким легендам, как Крис Эверт (7), Хелен Уиллс (4) и Серена Уильямс (3).

Лучшие результаты квалифайеров

Пройти квалификацию Ролан Гаррос – уже подвиг. А вот добиться успеха в основной сетке – настоящий триумф. В 1997 году бельгиец Филип Де Вульф добрался до полуфинала, выбив в 1/8 двукратного финалиста Алекса Корретху. А в 2020 году аргентинка Надя Подороска повторила успех, дойдя до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Иге Свентек.

По теме:
Вторая ракетка мира утверждает, что любит грунт, но предпочитает хард
Чемпион римского Мастерса провел первую тренировку на грунте Парижа
80 тонн на один турнир. Откуда берется грунт для кортов Ролан Гаррос?
Ролан Гаррос статистика
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22 мая 2025, 07:00 3
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы

Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
Теннис | 22.05.2025, 17:09
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Футбол | 21.05.2025, 23:07
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Футбол | 22.05.2025, 18:22
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 68
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 2
Хоккей
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 7
Футбол
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
20.05.2025, 18:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем