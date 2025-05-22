Самые яркие рекорды Ролан Гаррос, что навсегда вписаны в историю тенниса

В воскресенье, 25 мая, стартует Ролан Гаррос-2025 – впервые без Рафаэля Надаля, самого титулованного игрока в истории турнира (14 побед). Какие еще рекорды на парижском Шлеме навсегда вписаны в историю Открытого чемпионата Франции?

Самые юные победители

Турниры 1989 и 1990 годов принесли славу молодым. В 1989 году американец Майкл Чанг на своем втором Ролан Гаррос в возрасте 17 лет и 3 месяца одолел первую ракетку мира Ивана Лендла в 1/8 финала, а затем выиграл весь турнир. Год спустя югославка Моника Селеш, которой было всего 16 лет и 6 месяцев, стала победительницей, обыграв в финале первую ракетку мира Штеффи Граф. Этот рекорд остается непревзойденным.

Самые возрастные чемпионы

Возраст – не всегда помеха успеху. Новак Джокович и Серена Уильямс доказали это: серб выиграл титул в 2023 году в возрасте 36 лет и 20 дней, легко победив Каспера Рууда, а Уильямс в 2015-м взяла свой 20-й титул на турнирах Большого шлема в возрасте 33 лет и 8 месяцев.

Самые длинные матчи

Хотя матч Корентена Муте и Лоренцо Джустино в 2020 году длился 6 часов и 5 минут (завершился поражением француза), это не рекорд Ролан Гаррос. В 2004 году во встрече первого круга между двумя французами – Фабрисом Санторо и Арно Клеманом – игра длилась 6 часов 33 минуты. Среди женщин рекорд принадлежит Виржини Бюссон и Ноэль ван Лоттум, которые в 1995 году играли 4 часа и 7 минут.

Самая длинная победная серия

Рафаэль Надаль с 2010 по 2015 годы не проигрывал на кортах Ролан Гаррос. Его серия из 39 побед подряд была прервана в четвертьфинале Новаком Джоковичем. У женщин Крис Эверт, выигравшая семь титулов, одержала 28 побед подряд (1974, 1975, 1979 и 1980).

Самые титулованные страны

Среди мужчин лидирует Испания с 23 титулами, 14 из которых принадлежат Рафаэлю Надалю. Также выигрывали: Серги Бругера (2), Мануэль Сантана (2), Хуан Карлос Ферреро, Альберт Коста, Карлос Мойя, Андрес Хименес и Карлос Алькарас – по одному. У женщин лидируют США с 29 победами благодаря таким легендам, как Крис Эверт (7), Хелен Уиллс (4) и Серена Уильямс (3).

Лучшие результаты квалифайеров

Пройти квалификацию Ролан Гаррос – уже подвиг. А вот добиться успеха в основной сетке – настоящий триумф. В 1997 году бельгиец Филип Де Вульф добрался до полуфинала, выбив в 1/8 двукратного финалиста Алекса Корретху. А в 2020 году аргентинка Надя Подороска повторила успех, дойдя до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Иге Свентек.