ВАН ДЕ ВЕН: «Мяч летел высоко, и сначала я подумал: «Как я это сделаю?» 

24-летний нидерландский защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен поделился эмоциями после победы над Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы:

«Это невероятное чувство. Мы всегда верили в этот состав. Если вы посмотрите на нашу команду, если вы посмотрите на персонал – все продолжали верить. Все в клубе и болельщики заслужили это.

Мой сейв? Мяч летел высоко, и сначала я подумал: «Как я это сделаю?» Газон там не мягкий, скажу я вам! Я еще не смотрел, как это выглядело, но я рад помочь команде».

На 69-й минуте Микки в прыжке выбил мяч с линии пустых ворот и спас шпор от пропущенного мяча.

Видеообзор матча