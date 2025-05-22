ВАН ДЕ ВЕН: «Мяч летел высоко, и сначала я подумал: «Как я это сделаю?»
Защитник Тоттенхэма – о триумфе в Лиге Европы и своем суперсейве
24-летний нидерландский защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен поделился эмоциями после победы над Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы:
«Это невероятное чувство. Мы всегда верили в этот состав. Если вы посмотрите на нашу команду, если вы посмотрите на персонал – все продолжали верить. Все в клубе и болельщики заслужили это.
Мой сейв? Мяч летел высоко, и сначала я подумал: «Как я это сделаю?» Газон там не мягкий, скажу я вам! Я еще не смотрел, как это выглядело, но я рад помочь команде».
На 69-й минуте Микки в прыжке выбил мяч с линии пустых ворот и спас шпор от пропущенного мяча.
Видеообзор матча
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