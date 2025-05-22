ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ
Микки ван де Ван спас шпор от пропущенного гола в решающем матче еврокубка с Ман Юнайтед
21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.
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При счете 1:0 в пользу лондонцев красные дьяволы имели прекрасную возможность сравнять счет на 69-й минуте.
Тогда после розыгрыша углового форвард подопечных Рубена Аморима Расмус Хойлунд воспользовался ошибкой голкипера соперников Гульельмо Викарио на выходе, пробив уже фактически по пустым воротам.
Однако 24-летний нидерландский защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен в прыжке ударом ногой выбил мяч буквально с линии ворот и спас коллектив Ангелоса Постекоглу от пропущенного гола [видео момента].
ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ
Видеообзор матча
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