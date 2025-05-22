21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

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При счете 1:0 в пользу лондонцев красные дьяволы имели прекрасную возможность сравнять счет на 69-й минуте.

Тогда после розыгрыша углового форвард подопечных Рубена Аморима Расмус Хойлунд воспользовался ошибкой голкипера соперников Гульельмо Викарио на выходе, пробив уже фактически по пустым воротам.

Однако 24-летний нидерландский защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен в прыжке ударом ногой выбил мяч буквально с линии ворот и спас коллектив Ангелоса Постекоглу от пропущенного гола [видео момента].

ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ

Видеообзор матча