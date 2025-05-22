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Лига Европы
22 мая 2025, 02:28 |
285
0

ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ

Микки ван де Ван спас шпор от пропущенного гола в решающем матче еврокубка с Ман Юнайтед

22 мая 2025, 02:28 |
285
0
ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:0 в пользу лондонцев красные дьяволы имели прекрасную возможность сравнять счет на 69-й минуте.

Тогда после розыгрыша углового форвард подопечных Рубена Аморима Расмус Хойлунд воспользовался ошибкой голкипера соперников Гульельмо Викарио на выходе, пробив уже фактически по пустым воротам.

Однако 24-летний нидерландский защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен в прыжке ударом ногой выбил мяч буквально с линии ворот и спас коллектив Ангелоса Постекоглу от пропущенного гола [видео момента].

ФОТО. Сейв года. Как игрок Тоттенхэма вынес мяч с линии ворот в финале ЛЕ

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Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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