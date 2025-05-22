Защитник Манчестер Юнайтед: «Сейчас мы на самом дне»
Люк Шоу высказался после проигранного финала Лиги Европы Тоттенхэму (0:1)
29-летний английский защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу прокомментировал поражение команды Тоттенхэму в финале Лиги Европы (0:1):
«Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен [Аморим] – на 100% правильный человек. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, я верю, что он сделает все, чтобы осуществить эти изменения и вернуть Манчестер Юнайтед на вершину.
Думаю ли я о болельщиках? Я понимаю, что сейчас они будут раздражены. И это правильно. Но все, что я могу сказать, это большое спасибо за поддержку.
Где мы бы ни были, включая наше место в таблице, результаты, которых мы добились в этом году, они всегда были с нами.
Во-первых, я могу только сказать огромное спасибо за вашу поддержку, а во-вторых, нам очень жаль, что им пришлось пережить этот сезон. Он был далеко не достаточно хорош, и я могу только извиниться за это.
Мы должны смотреть на позитив, и единственный позитив в том, что отсюда [со «дна»] мы можем только подняться. Сейчас мы на самом дне, нам нужно найти способ вернуться назад и вернуться туда, где этот клуб заслуживает быть».
Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Микки ван де Ван спас шпор от пропущенного гола в решающем матче еврокубка с Ман Юнайтед
Стартует турнир в элитном дивизионе