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  4. Защитник Манчестер Юнайтед: «Сейчас мы на самом дне»
Лига Европы
22 мая 2025, 05:04 |
60
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Защитник Манчестер Юнайтед: «Сейчас мы на самом дне»

Люк Шоу высказался после проигранного финала Лиги Европы Тоттенхэму (0:1)

22 мая 2025, 05:04 |
60
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Защитник Манчестер Юнайтед: «Сейчас мы на самом дне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

29-летний английский защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу прокомментировал поражение команды Тоттенхэму в финале Лиги Европы (0:1):

«Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен [Аморим] – на 100% правильный человек. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, я верю, что он сделает все, чтобы осуществить эти изменения и вернуть Манчестер Юнайтед на вершину.

Думаю ли я о болельщиках? Я понимаю, что сейчас они будут раздражены. И это правильно. Но все, что я могу сказать, это большое спасибо за поддержку.

Где мы бы ни были, включая наше место в таблице, результаты, которых мы добились в этом году, они всегда были с нами.

Во-первых, я могу только сказать огромное спасибо за вашу поддержку, а во-вторых, нам очень жаль, что им пришлось пережить этот сезон. Он был далеко не достаточно хорош, и я могу только извиниться за это.

Мы должны смотреть на позитив, и единственный позитив в том, что отсюда [со «дна»] мы можем только подняться. Сейчас мы на самом дне, нам нужно найти способ вернуться назад и вернуться туда, где этот клуб заслуживает быть».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)

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Люк Шоу Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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