Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0. Как Роналду пробил два пенальти. Видео голов
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В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (2:0).
На 66-й минуте Криштиану Роналду получил шанс открыть счет с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.
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Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте после передачи Садио Мане.
Криштиану Роналду исправился в компенсированное время, забив с пенальти и удвоив преимущество в счете (2:0).
Португалец забил 935-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.
Чемпионат Саудовской Аравии
33-й тур, 21 мая 2025
Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0
Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен)
Нереализованный пенальти: Роналду, 66
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