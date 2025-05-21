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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.05.2025 19:10 – FT 2 : 0
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
21 мая 2025, 23:05 | Обновлено 21 мая 2025, 23:07
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Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0. Как Роналду пробил два пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии

21 мая 2025, 23:05 | Обновлено 21 мая 2025, 23:07
234
0
Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0. Как Роналду пробил два пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (2:0).

На 66-й минуте Криштиану Роналду получил шанс открыть счет с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте после передачи Садио Мане.

Криштиану Роналду исправился в компенсированное время, забив с пенальти и удвоив преимущество в счете (2:0).

Португалец забил 935-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен)

Нереализованный пенальти: Роналду, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Джон Дуран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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