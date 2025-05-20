Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.05.2025 19:10 - : -
Аль-Халидж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
20 мая 2025, 11:58 |
63
0

Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч состоится 21 мая в 19:10 по киевскому времени

20 мая 2025, 11:58 |
63
0
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 33-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Халиджем». Поединок начнется в 19:10 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда стала широко известна, безусловно, два года назад. Тогда ее ряды пополнил Роналду, как раз скандально разорвавший контракт с «Манчестер Юнайтед». Конечно же, с Криштиану на острие нацелились на всевозможные трофеи – но толком ничего не выиграли. Собравшись, летом 2023-го года серьезно укрепили состав звездами, сменили тренера, но снова оказались только вторыми. Впрочем, с «Аль-Хилялем» тогда просто невозможно было спорить: ноль поражений и всего 3 ничьи!

Нынешняя попытка тоже провалена, причем досрочно. Ближе всего к успеху подопечные Стефано Пиоли были в Лиге чемпионов Азии, но ухитрились в полуфинале уступить 2-3 «Кавасаки Фронтале». На внутренней арене в кубке уступили «Аль-Таавуну» еще осенью. А в чемпионате, помимо того же «Аль-Хиляля», отстали еще и от «Аль-Иттихада», что оформил титул. Остается устанавливать рекорды типа 9-0 с «Аль-Охдуд». Потом с «Аль-Таавун» была новая осечка – только 1-1.

Аль-Халидж

Клуб куда скромнее своего соперника. Он не так давно, в 2022-м, в очередной раз поднялся в элитный дивизион Саудовской Аравии, и старается просто пока что закрепиться там. Прошлый сезон в этом плане был достаточно успешным: 37 очков, что обеспечило, с учетом дополнительных показателей, финиш на комфортном одиннадцатом месте.

Летом главным тренером тут стал Донис. Он привел с собой в состав земляков, Курбелиса и Фортуниса, а зимой – еще и Мурга, австрийца, но игравшего за ПАОК из Салоник. Но в целом и этот вариант коллектива никак не изменилась, по крайней мере, в сторону усиления. А с февраля получилось взять только одну победу. А за последний месяц и вовсе была одна ничья. И только «Аль-Орубу» в прошлом туре получилось обыграть 2-1.

Статистика личных встреч

Всего было шестнадцать очных поединков, и «Аль-Наср», уступив только однажды, набрали уже 10 побед, в том числе во всех четырех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу команды Роналду. Но они уже доигрывают сезон – ставим на «тотал меньше 4,0 голов» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
21 мая 2025 -
19:10
Аль-Халидж
Тотал меньше 4.0 1.60 Сделать ставку
По теме:
Швеция – Канада. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по хоккею
Чехия – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по хоккею
3DMAX – Legacy. Прогноз и анонс на групповую стадию IEM Dallas 2025
прогнозы чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы на футбол Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Аль-Халидж
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру
Футбол | 20 мая 2025, 13:08 0
«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру
«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру

Роман Дебелко уже выстроил планы на будущее

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 19 мая 2025, 20:17 18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»

Наставник «Динамо» – о вылете «Черноморца»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
Хоккей | 19.05.2025, 19:45
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины
Футбол | 20.05.2025, 11:41
Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины
Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 8
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем