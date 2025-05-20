Аль-Наср Эр-Рияд

21 мая на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 33-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Халиджем». Поединок начнется в 19:10 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда стала широко известна, безусловно, два года назад. Тогда ее ряды пополнил Роналду, как раз скандально разорвавший контракт с «Манчестер Юнайтед». Конечно же, с Криштиану на острие нацелились на всевозможные трофеи – но толком ничего не выиграли. Собравшись, летом 2023-го года серьезно укрепили состав звездами, сменили тренера, но снова оказались только вторыми. Впрочем, с «Аль-Хилялем» тогда просто невозможно было спорить: ноль поражений и всего 3 ничьи!

Нынешняя попытка тоже провалена, причем досрочно. Ближе всего к успеху подопечные Стефано Пиоли были в Лиге чемпионов Азии, но ухитрились в полуфинале уступить 2-3 «Кавасаки Фронтале». На внутренней арене в кубке уступили «Аль-Таавуну» еще осенью. А в чемпионате, помимо того же «Аль-Хиляля», отстали еще и от «Аль-Иттихада», что оформил титул. Остается устанавливать рекорды типа 9-0 с «Аль-Охдуд». Потом с «Аль-Таавун» была новая осечка – только 1-1.

Аль-Халидж

Клуб куда скромнее своего соперника. Он не так давно, в 2022-м, в очередной раз поднялся в элитный дивизион Саудовской Аравии, и старается просто пока что закрепиться там. Прошлый сезон в этом плане был достаточно успешным: 37 очков, что обеспечило, с учетом дополнительных показателей, финиш на комфортном одиннадцатом месте.

Летом главным тренером тут стал Донис. Он привел с собой в состав земляков, Курбелиса и Фортуниса, а зимой – еще и Мурга, австрийца, но игравшего за ПАОК из Салоник. Но в целом и этот вариант коллектива никак не изменилась, по крайней мере, в сторону усиления. А с февраля получилось взять только одну победу. А за последний месяц и вовсе была одна ничья. И только «Аль-Орубу» в прошлом туре получилось обыграть 2-1.

Статистика личных встреч

Всего было шестнадцать очных поединков, и «Аль-Наср», уступив только однажды, набрали уже 10 побед, в том числе во всех четырех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу команды Роналду. Но они уже доигрывают сезон – ставим на «тотал меньше 4,0 голов» (коэффициент – 1,6).