ВИДЕО. Доиграть до тысячи. Как Роналду забил 935-й гол в профи-карьере

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (2:0).

На 66-й минуте Криштиану Роналду получил шанс открыть счет с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.

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Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте после передачи Садио Мане.

Криштиану Роналду исправился в компенсированное время, забив с пенальти и удвоив преимущество в счете (2:0).

Португалец забил 935-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен)

Нереализованный пенальти: Роналду, 66

ВИДЕО. Как Роналду забил 935-й гол в профи-карьере

30 MINUTES AGO RONALDO MISSED A PENALTY NOW RONALDO SCORES A PENALTY !!!!!

pic.twitter.com/todIyt5LTq — The Screenshot Lad (@thescreenlad) May 21, 2025

Видео голов и обзор матча

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