СОБОЛЕВА: «Это же Grand Slam, как иначе? Это мое первое интервью на корте!»

Украинская теннисистка Анастасия Соболева дала флеш-интервью на корте после победы над Жули Белгравер во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции 2025:

«Я очень рада, это была невероятная битва. Выиграла ли я благодаря своей уверенности? Да, это имело значение. Здесь мне надо быть более сосредоточенной, это турнир Grand Slam – это совсем другая атмосфера. Было действительно здорово. И это мое первое интервью на корте (смеется).

Я впервые играла на таком большом стадионе. Я чувствовала невероятную поддержку. Спасибо, спасибо! Да, было здорово! Как я чувствую себя на своем первом Ролан Гаррос? Это невероятно. Я чувствую себя прекрасно, это же турнир Grand Slam, не может быть иначе. И это мое любимое покрытие, или я уже задумываюсь о выступлении в основе, потому что осталось сыграть только один матч в квалификации? Я об этом не думаю, спасибо (смеется)».

Соболева играла с Белгравер на большом стадионе имени Сюзанн-Ленглен. Украинка победила со счетом 6:3, 6:4. В решающем поединке отбора Анастасия встретится с победительницей противостояния Маи Хонтама – Франческа Джонс.