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  4. ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
21 мая 2025, 19:33 |
591
0

ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025

21 мая Анастасия переиграла Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора

21 мая 2025, 19:33 |
591
0
ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025
Instagram. Анастасия Соболева

21 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева переиграла Жули Белгравер во втором раунде отбора к Открытом чемпионату Франции 2025.

Украинка одержала победу на корте имени Сюзанн-Ленглен со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 38 минут.

Для Соболевой это дебютное выступление на кортах Ролан Гаррос и первый решающий поединок на турнирах Grand Slam. За выход в основную сетку мейджора Соболева поборется против победительницы матча Маи Хонтама – Франческа Джонс.

В сети появилось видео с эмоциями Соболевой после виктории над Белгравер.

ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025

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Жули Белгравер Анастасия Соболева эмоции видео Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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