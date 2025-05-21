21 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева переиграла Жули Белгравер во втором раунде отбора к Открытом чемпионату Франции 2025.

Украинка одержала победу на корте имени Сюзанн-Ленглен со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 38 минут.

Для Соболевой это дебютное выступление на кортах Ролан Гаррос и первый решающий поединок на турнирах Grand Slam. За выход в основную сетку мейджора Соболева поборется против победительницы матча Маи Хонтама – Франческа Джонс.

В сети появилось видео с эмоциями Соболевой после виктории над Белгравер.

ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025