ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025
21 мая Анастасия переиграла Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора
21 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева переиграла Жули Белгравер во втором раунде отбора к Открытом чемпионату Франции 2025.
Украинка одержала победу на корте имени Сюзанн-Ленглен со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 38 минут.
Для Соболевой это дебютное выступление на кортах Ролан Гаррос и первый решающий поединок на турнирах Grand Slam. За выход в основную сетку мейджора Соболева поборется против победительницы матча Маи Хонтама – Франческа Джонс.
В сети появилось видео с эмоциями Соболевой после виктории над Белгравер.
ВИДЕО. Эмоции Соболевой после выхода в финал квалификации Ролан Гаррос 2025
Anastasiia Sobolieva VILLANA pic.twitter.com/1eTaXBVFPo— Tommy (@tomistGG) May 21, 2025
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