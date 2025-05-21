22 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 будут сыграны и доиграны поединки второго раунда квалификации, которые не успели стартовать или завершиться в среду.

В четверг на кортах Парижа из украинок сыграют Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Стародубцева продолжит встречу с Тамарой Зиданшек со счета 3:2 в свою пользу в третьем сете.

Юлия и Дарья постараются присоединится к Анастасии Соболевой, которой 21 мая обыграла Жули Белгравер и вышла в финал отбора к мейджору.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 22 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 2-й раунд

Корт №3. 1-й запуск (не ранее 11:00)

Дарья Снигур – Солана Сиерра [9]

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [1] – Тамара Зиданшек (3:6, 6:2, 3:2*)