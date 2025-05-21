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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 19:18 | Обновлено 21 мая 2025, 19:20
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 22 мая

В четверг за финал квалификации поборются Юлия Стародубцева и Дарья Снигур

21 мая 2025, 19:18 | Обновлено 21 мая 2025, 19:20
444
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 22 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 будут сыграны и доиграны поединки второго раунда квалификации, которые не успели стартовать или завершиться в среду.

В четверг на кортах Парижа из украинок сыграют Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Стародубцева продолжит встречу с Тамарой Зиданшек со счета 3:2 в свою пользу в третьем сете.

Юлия и Дарья постараются присоединится к Анастасии Соболевой, которой 21 мая обыграла Жули Белгравер и вышла в финал отбора к мейджору.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 22 мая

Ролан Гаррос 2025. Квалификация, 2-й раунд

Корт №3. 1-й запуск (не ранее 11:00)

Дарья Снигур Солана Сиерра [9]

Корт №2. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [1] – Тамара Зиданшек (3:6, 6:2, 3:2*)

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Ролан Гаррос 2025 Юлия Стародубцева Дарья Снигур расписание Солана Сиерра Тамара Зиданшек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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