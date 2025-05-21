«Далеки от идеала». Комментарии Бруну Фернандеша перед финалом Лиги Европы

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал несколько комментариев перед финалом Лиги Европы с «Тоттенхэмом»:

О работе на благо команды

Игроки должны всегда думать о том, как быть на пике своей формы, чтобы максимально помогать команде. Если я нахожусь на уровне, который считаю хорошим, этого для достижения командных целей может быть недостаточно. Мы достигли одной из своих целей, вышли в финал Лиги Европы, и я очень этому рад, потому что думал об этом еще до начала турнира. Я всегда ставлю перед собой цель пройти весь путь до конца во всех турнирах, в которых принимаю участие.

Знаем, что наши результаты в чемпионате далеки от идеала, но 21 мая у нас будет возможность выиграть еврокубковый финал. Не каждому выпадает такая возможность. Это уникальный шанс – выиграть трофей для этого клуба. Мы прекрасно знаем, как нашему клубу важно выигрывать трофеи и как он к этому привык. Предстоящий матч важен и для меня, ведь я уже играл в финале и не выиграл. Надеюсь, что со второго раза все получится.

О поражении от «Вильярреала» в финале 2021 года

Мы сильно расстроились тому проигрышу. «Вильярреал» заслуживал победы в том финале. Но если бы победили мы, нельзя было бы сказать, что это незаслуженно. Это был довольно осторожный матч, никто не хотел раскрываться. Основное время закончилось со счетом 1:1. Голов могло быть больше, но этого не случилось. Этот матч научил нас чему-то, как и любая игра, в которой мы не побеждаем или терпим неудачу.

Два года назад мы проиграли в финале Кубка Англии «Манчестер Сити», а затем, в следующем сезоне, нам удалось победить их в игре, которая была очень похожа, но в тот день все складывалось в нашу пользу. Надеюсь, в этот раз у нас все получится и мы завершим сезон наилучшим образом – победой в Лиге Европы.

O роли капитана

Это не накладывает дополнительного давления. Я чувствую ответственность и очень горжусь капитанской повязкой. Это положительное давление. Это говорит о том, что в моей игре есть что-то, что необходимо для того, чтобы быть капитаном и вести команду за собой, и тренеры видят это.

Капитанская повязка не влияет на меня или мое поведение. Она ничего не меняет. Она не влияет ни на мои старания помогать партнерам, ни на мои решения, ни на мои действия на поле. Я всегда стараюсь выкладываться по полной и помогать клубу, команде и ребятам, с которыми я играю, чтобы мы вместе добивались хороших результатов.

O сопернике по финалу

Для обеих команд сезон складывался непросто, но у нас есть возможность выиграть еврокубковый трофей.

Финал есть финал. Не имеет значения, с кем мы играем. Неважно, знаем мы команду или нет. Ни один финал не может сравниться с матчем чемпионата, даже если команды отлично знают друг друга. Помню, как «Порту» и «Брага» играли в финале Лиги Европы в 2011 году. Команды хорошо знали друг друга, но по ходу матча так совсем не казалось. В финалах команды часто осторожничают, потому что цена ошибки очень высока, но в то же время обе команды хотят выиграть трофей. Поэтому финал – это всегда яркий спектакль.

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим дал пресс-конференцию перед финалом Лиги Европы.