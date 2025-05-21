«Не бегу от этого». Пресс-конференция Аморима перед финалом Лиги Европы

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал несколько комментариев перед предстоящим финалом Лиги Европы:

О тех, кто вдохновляет его как тренера

Таких много. На меня оказали влияние многие специалисты. Я постоянно смотрел футбол, и именно так многому научился. Есть и влияние Жоржа Жезуша, на которого в свою очередь повлиял голландский футбол. Потом Йохан Кройфф. В детстве я также много смотрел итальянский футбол. Игра с тремя центральными защитниками идет из философии Кройффа. Затем из итальянского стиля обороны, с первой и второй линиями обороны. Это сочетание разных стилей футбола.

Многое из того, что я делал в «Спортинге», например, приглашение таких игроков, как Нуну Сантуш и Педру Гонсалвеш, было подражанием работе Жозе Моуринью в «Порту». Я из тех людей, которые любят налаживать связи. Думаю, что так лучше руководить коллективом, чем когда ты держишься на дистанции. Моуринью тоже повлиял на меня. Он привнес в футбол именно это – человеческие связи. Он устраивал вызовы тем, перед кем нужно было ставить вызовы, и помогал тем, кто нуждался в помощи. Думаю, у Моуринью многому может научиться любой тренер.

О принципах работы с людьми

Я стараюсь быть справедливым и не ищу сложных решений или конфронтации – но и не бегу от этого. Я в этом смысле прямой человек. Стараюсь давать другим то, что мне нравилось в тренере самому, когда я был игроком. Считаю, что честность очень важна. Когда ты тренируешь в таком клубе, то должен уметь принимать сложные решения, потому что больше их принимать некому. Поэтому нужно это уметь, но при этом объяснять каждый шаг своего решения.

Я стараюсь найти взаимопонимание со своими игроками. У вас ничего не получится, если между людьми нет связи. Я не холоден с ними. Я знаю, как не мешать одно с другим. Я могу быть совсем другим человеком вне поля и помогать. Я всегда буду другом. Но когда приходит время работать, я становлюсь совершенно другим, и это не мешает мне принимать сложные решения, потому что я умею быть честным. Я могу быть их другом, но если придется, приму трудное решение; я выведу кого надо из состава, отпущу их.

О противостоянии с «Тоттенхэмом» в финале

Независимо от результатов наших прошлых встреч с «Тоттенхэмом», уже сам тот факт, что мы с ним играли в этом сезоне, помогает мне готовиться. А я могу помочь своим футболистам. Будет очень тяжело. Мы не собираемся побеждать только за счет «физики». Например, в матчах против «Реал Сосьедад» мы знали, что его игроки очень хороши технически, у них очень динамичный стиль. Но я знал, что при игре с упором на «физику» нам будет комфортнее. В данном случае ситуация другая, но мы будем готовы.

О значении победы в финале

Думаю, это было бы очень важно для болельщиков. Для наших болельщиков. Им нужна эта победа, ведь после этого они будут смотреть на тренера иначе, потому что это будет означать для них возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Выступление в составе «Бенфики» в финале Лиги Европы-2014 было особенным моментом. Я помню нашу подготовку в течение недели, все интервью. Когда я пытаюсь вспомнить конкретные моменты матча, у меня ничего не выходит (прим. – лиссабонцы уступили «Севилье» по пенальти). Знаю только одно: я ничего не вынес из той встречи, ничего. Мне не хочется говорить, что я был финалистом. В таких матчах нужно побеждать. Если ты проиграл, остается только печаль.

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Гарри Магуайр дал комментарий перед финалом Лиги Европы.