«Стараюсь не обращать на это внимание». Магуайр – перед финалом Лиги Европы

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий про предстоящий финал Лиги Европы:

«Здорово снова быть в команде и много играть. В этом клубе сегодня ты можешь быть героем, а завтра стать антигероем. Я стараюсь не обращать на это внимания. В «Манчестер Юнайтед» стремишься побеждать в каждом матче. Впереди большая игра. Нас ждет особенный вечер, грандиозное событие».

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы.