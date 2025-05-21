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  4. «Стараюсь не обращать на это внимание». Магуайр – перед финалом Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 14:26 |
65
0

«Стараюсь не обращать на это внимание». Магуайр – перед финалом Лиги Европы

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий перед финалом еврокубка

21 мая 2025, 14:26 |
65
0
«Стараюсь не обращать на это внимание». Магуайр – перед финалом Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуйар

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий про предстоящий финал Лиги Европы:

«Здорово снова быть в команде и много играть. В этом клубе сегодня ты можешь быть героем, а завтра стать антигероем. Я стараюсь не обращать на это внимания. В «Манчестер Юнайтед» стремишься побеждать в каждом матче. Впереди большая игра. Нас ждет особенный вечер, грандиозное событие».

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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