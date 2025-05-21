«Стараюсь не обращать на это внимание». Магуайр – перед финалом Лиги Европы
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий перед финалом еврокубка
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий про предстоящий финал Лиги Европы:
«Здорово снова быть в команде и много играть. В этом клубе сегодня ты можешь быть героем, а завтра стать антигероем. Я стараюсь не обращать на это внимания. В «Манчестер Юнайтед» стремишься побеждать в каждом матче. Впереди большая игра. Нас ждет особенный вечер, грандиозное событие».
Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы.
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