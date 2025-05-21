«Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы:

«Приятно, что мы дошли до финала, но я хочу его выиграть. Можно дойти до финала, но если ты его проиграешь, никто больше об этом не вспомнит. Мы выйдем и выложимся на полную, чтобы выиграть трофей».

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен является самым быстрым игроком АПЛ.