Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 12:08
432
0

«Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы

Микки ван де Вен намерен надеяться на победу

21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 12:08
432
0
«Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы:

«Приятно, что мы дошли до финала, но я хочу его выиграть. Можно дойти до финала, но если ты его проиграешь, никто больше об этом не вспомнит. Мы выйдем и выложимся на полную, чтобы выиграть трофей».

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен является самым быстрым игроком АПЛ.

По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей
Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»
Микки ван де Вен Тоттенхэм Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
Хоккей | 20 мая 2025, 15:52 6
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты

Австрия сумела выбить Латвию, Казахстан будет соперником Украины

Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Футбол | 21 мая 2025, 06:23 3
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание

Сине-желтые проведут матчи против команд Англии, Турции и Венгрии

Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Футбол | 21.05.2025, 08:55
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Футбол | 20.05.2025, 16:01
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Футбол | 21.05.2025, 12:01
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
20.05.2025, 07:42 13
Футбол
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем