Лига Европы21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 12:08
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«Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы
Микки ван де Вен намерен надеяться на победу
21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 12:08
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Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен дал комментарий перед финалом Лиги Европы:
«Приятно, что мы дошли до финала, но я хочу его выиграть. Можно дойти до финала, но если ты его проиграешь, никто больше об этом не вспомнит. Мы выйдем и выложимся на полную, чтобы выиграть трофей».
Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Микки ван де Вен является самым быстрым игроком АПЛ.
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