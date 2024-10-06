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Англия
06 октября 2024, 14:54 | Обновлено 06 октября 2024, 14:56
1244
2

А где Мудрик? АПЛ опубликовала рейтинг самых быстрых игроков лиги

Топ-10 возглавил Микки ван де Вен из Тоттенхэма – 37,12 км/ч

06 октября 2024, 14:54 | Обновлено 06 октября 2024, 14:56
1244
2
А где Мудрик? АПЛ опубликовала рейтинг самых быстрых игроков лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик, считающийся одним из самых быстрых в своей команде, не попал в десятку самых быстрых игроков английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

Рейтинг, опубликованный на официальном сайте АПЛ, возглавил защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен, разгонявшийся до 37,12 км/ч. В тройку самых быстрых игроков чемпионата также вошли вингер Ноттингем Форест Антони Эланга (35,9 км/ч) и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд (35,74 км/ч).

Топ-10 рейтинга самых быстрых игроков АПЛ:

  1. Микки ван де Вен (Тоттенхэм) – 37,12 км/ч
  2. Антони Эланга (Ноттингем Форест) – 35,9 км/ч
  3. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 35,74 км/ч
  4. Тимо Вернер (Тоттенхэм) – 35,69 км/ч
  5. Габриэл Мартинелли (Арсенал) – 35,57 км/ч
  6. Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 35,48 км/ч
  7. Кэмерон Арчер (Саутгемптон) – 35,47 км/ч
  8. Педру Нету (Челси) – 35,4 км/ч
  9. Янкуба Минте (Брайтон) – 35,38 км/ч
  10. Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,35 км/ч

Ранее ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что Михаилу Мудрику не хватает футбольного IQ, чтобы выступать в АПЛ.

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Микки ван де Вен Антони Эланга Эрлинг Холанд Тимо Вернер Габриэл Мартинелли Алехандро Гарначо Кэмерон Арчер Педру Нету Маркус Рэшфорд рейтинг Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: The Chelsea Chronicle
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