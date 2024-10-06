А где Мудрик? АПЛ опубликовала рейтинг самых быстрых игроков лиги

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик, считающийся одним из самых быстрых в своей команде, не попал в десятку самых быстрых игроков английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

Рейтинг, опубликованный на официальном сайте АПЛ, возглавил защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен, разгонявшийся до 37,12 км/ч. В тройку самых быстрых игроков чемпионата также вошли вингер Ноттингем Форест Антони Эланга (35,9 км/ч) и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд (35,74 км/ч).

Топ-10 рейтинга самых быстрых игроков АПЛ:

Микки ван де Вен (Тоттенхэм) – 37,12 км/ч Антони Эланга (Ноттингем Форест) – 35,9 км/ч Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 35,74 км/ч Тимо Вернер (Тоттенхэм) – 35,69 км/ч Габриэл Мартинелли (Арсенал) – 35,57 км/ч Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 35,48 км/ч Кэмерон Арчер (Саутгемптон) – 35,47 км/ч Педру Нету (Челси) – 35,4 км/ч Янкуба Минте (Брайтон) – 35,38 км/ч Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,35 км/ч

Ранее ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что Михаилу Мудрику не хватает футбольного IQ, чтобы выступать в АПЛ.