Педро ПОРРО: «Манчестер Юнайтед не проиграл ни одной игры в Лиге Европы»

21 мая состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне решающего поединка в турнире защитник «Тоттенхэма» Педро Порро поделился ожиданиями от предстоящего матча:

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро в интервью УЕФА: «Мы уверены в своих силах. Нужно быть уверенным в этом сезоне Лиги Европы, который мы проводим. Это была действительно хорошая кампания, и мы надеемся, что сможем завершить ее наилучшим образом».

Педро Порро о болельщиках «Тоттенхэма»: «Это дополнительная мотивация. Мы понимаем, что говорят за пределами клуба; это нормально после стольких лет. Но нам также нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать как команда. Мы знаем, что это важно, и, как я уже говорил, мы концентрируемся на том, что нам нужно сделать».

Педро Порро о том, что «Тоттенхэму» нужно сделать против «Манчестер Юнайтед»: «Нам нужно сосредоточиться на себе и быть на 200% уверенными в своих силах. Это очень сильная команда, которая вышла в финал, не проиграв ни одной игры. Я думаю, это многое говорит о них. Нам нужно быть сосредоточенными на 200%. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы воплотить это в жизнь».

Порро о матче в Испании: «Сан-Мамес – всегда особенный стадион для испанского игрока вроде меня, зная, какое давление на тебя оказывает эта арена. Играть здесь – нечто особенное. Я испытываю особую любовь к людям здесь; у меня есть друзья, которые играют здесь, и это стадион, который я всегда любил».