ДИАЛЛО: «Ман Юнайтед сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Красных дьяволов» Амад Диалло поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Тоттенхэма».

«Я был на скамейке запасных (во время финала ЛЕ 2021 года «Вильярреал» – «МЮ» – прим.). Я был молод и неопытен, но это был хороший опыт для меня – первый финал Лиги Европы с командой. В то время у нас были отличные игроки, такие как Погба и Кавани. Для меня это была мечта.

Но сейчас мое время. Это шанс для клуба, игроков, болельщиков, потому что они заслуживают его. Мы выложимся по полной и сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир», – заявил Амад.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.