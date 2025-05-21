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Лига Европы
21 мая 2025, 02:15 | Обновлено 21 мая 2025, 02:16
112
0

Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы

Решающий поединок еврокубка состоится 21 мая в 22:00 по Киеву в Бильбао

21 мая 2025, 02:15 | Обновлено 21 мая 2025, 02:16
112
0
Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

21 мая на стадионе Сан Мамес в Бильбао (Испания) состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.

В решающем поединке второго по силе еврокубка за трофей сойдутся английские команды Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки на игру. Фаворитами являются красные дьяволы, на трофей которых можно поставить с коэффициентом 1.73. На Тоттенхэм котировки составляют 2.10.

Победа Ман Юнайтед в основные 90 минут расценивается в 2.42. Ничья – 3.30, успех Тоттенхэма – 3.05.

Sport.ua подготовит прогноз и анонс на финал Лиги Европы, а также проведет текстовую трансляцию поединка.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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