Тоттенхэм или Ман Юнайтед? Букмекеры выбрали фаворита на трофей Лиги Европы

21 мая на стадионе Сан Мамес в Бильбао (Испания) состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.

В решающем поединке второго по силе еврокубка за трофей сойдутся английские команды Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки на игру. Фаворитами являются красные дьяволы, на трофей которых можно поставить с коэффициентом 1.73. На Тоттенхэм котировки составляют 2.10.

Победа Ман Юнайтед в основные 90 минут расценивается в 2.42. Ничья – 3.30, успех Тоттенхэма – 3.05.

Sport.ua подготовит прогноз и анонс на финал Лиги Европы, а также проведет текстовую трансляцию поединка.