20 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас дома переиграл Вулверхэмптон (4:2).

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Особой турнирной роли матч не играл. Кристал Пэлас недавно выиграл Кубок Англии и получил путевку в Лигу Европы.

Орлы идут на 12-й позиции (52 очка), Волки находится на 14-й позиции (41 пункт).

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

Голы: Нкетиа, 27, 32, Чилвелл, 50, Эзе, 86 – Агбаду, 24, Ларсен, 62

Видео голов и обзор матча