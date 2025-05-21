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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
20.05.2025 22:00 – FT 4 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 мая 2025, 02:23 | Обновлено 21 мая 2025, 02:30
15
0

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2. Орлы заклевали Волков. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги.

21 мая 2025, 02:23 | Обновлено 21 мая 2025, 02:30
15
0
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2. Орлы заклевали Волков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас дома переиграл Вулверхэмптон (4:2).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Особой турнирной роли матч не играл. Кристал Пэлас недавно выиграл Кубок Англии и получил путевку в Лигу Европы.

Орлы идут на 12-й позиции (52 очка), Волки находится на 14-й позиции (41 пункт).

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

Голы: Нкетиа, 27, 32, Чилвелл, 50, Эзе, 86 – Агбаду, 24, Ларсен, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Кристал Пэлас).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Агбаду (Вулверхэмптон).
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Кристал Пэлас Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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