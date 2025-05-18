Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

После поражения от «Ньюкасла» (0:5), «Кристал Пэлас» выдал серию из трех ничейных матчей подряд. Команда разошлась миром с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). А в предыдущем туре «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Но главную свою победу «Кристал Пэлас» одержал 17 мая. На легендарном «Уэмбли» команда одержала победу над «Манчестер Сити» (1:0) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Англии.

Вулверхэмптон

Находясь под угрозой вылета, «Вулверхэмптон» выдал потрясающую серию побед. Но оказавшись в безопасности, команда слегка притормозила. Так после побед в матчах с «Тоттенхэмом» (4:2), « Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестером» (3:0), «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтону» (0:2). В турнирной таблице команда занимает 14 место и с большой вероятностью закончит чемпионат выше «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. Из последних пяти поединков в АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл три. На счету «Вулверхэмптона» одна победа.

«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,11 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,39 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи, Муньос, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Мунеци, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Гедеш.

Прогноз

Обе команды уже решили свои задачи. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.

Прогноз Sport.ua Кристал Пэлас Вулверхэмптон Тотал меньше 2,5 1,8 Сделать ставку

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