Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
20.05.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 мая 2025, 12:56 |
43
0

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2025, 12:56 |
43
0
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

После поражения от «Ньюкасла» (0:5), «Кристал Пэлас» выдал серию из трех ничейных матчей подряд. Команда разошлась миром с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). А в предыдущем туре «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Но главную свою победу «Кристал Пэлас» одержал 17 мая. На легендарном «Уэмбли» команда одержала победу над «Манчестер Сити» (1:0) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Англии.

Вулверхэмптон

Находясь под угрозой вылета, «Вулверхэмптон» выдал потрясающую серию побед. Но оказавшись в безопасности, команда слегка притормозила. Так после побед в матчах с «Тоттенхэмом» (4:2), « Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестером» (3:0), «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтону» (0:2). В турнирной таблице команда занимает 14 место и с большой вероятностью закончит чемпионат выше «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. Из последних пяти поединков в АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл три. На счету «Вулверхэмптона» одна победа.

«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,11 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,39 гола за матч.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи, Муньос, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.
  • «Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Мунеци, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Гедеш.

Прогноз

Обе команды уже решили свои задачи. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
20 мая 2025 -
22:00
Вулверхэмптон
Тотал меньше 2,5 1,8 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Риме
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кристал Пэлас Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 18 мая 2025, 08:41 10
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии

«Горожане» уступили в финальном матче «Кристал Пэлас»

Сеск отказал Байеру ради Комо. Почему это решение абсолютно правильное
Футбол | 18 мая 2025, 11:27 5
Сеск отказал Байеру ради Комо. Почему это решение абсолютно правильное
Сеск отказал Байеру ради Комо. Почему это решение абсолютно правильное

За нежелание бросать «провинциалов», стремящихся к величию, 38-летнего коуча можно только похвалить

Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Футбол | 17.05.2025, 22:08
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.05.2025, 13:31
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17.05.2025, 21:56
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 4
Футбол
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 6
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем