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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 14:37 | Обновлено 21 мая 2025, 14:50
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0

80 тонн на один турнир. Откуда берется грунт для кортов Ролан Гаррос?

Грунт для турнира поставляется в объеме от 1,1 до 1,5 тонны на каждый корт

21 мая 2025, 14:37 | Обновлено 21 мая 2025, 14:50
325
0
80 тонн на один турнир. Откуда берется грунт для кортов Ролан Гаррос?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф на корте Ролан Гаррос

Неотъемлемый символ Ролан Гаррос, охристый грунт парижского турнира, вот уже несколько десятилетий производится на предприятии в департаменте Уаза. Его изготовление проходит тщательную подготовку, чтобы соответствовать высоким требованиям турнира.

Его охристый цвет и состав вызывают интерес каждую весну. Грунт Ролан Гаррос вызывает не меньше вопросов, чем восхищения. Это покрытие представляет собой смесь измельченного кирпича, крошащегося известняка (так называемого крана), шлака (остатков каменного угля), дробленого гравия и дренажного слоя, которые формируют различные уровни финального покрытия. Оно распространено по всему миру.

Тем не менее, именно во Франции, на заводе Supersol в департаменте Уаза, а точнее в деревне Понпуан (население около 3 200 человек), изготавливается грунт для Ролан Гаррос. Чтобы проследить его происхождение, нужно вернуться к лету 1880 года в Канны. Желая защитить травяные корты от жары, братья Реншоу из Англии посыпали их толченой терракотой. На первый взгляд идея казалась простой, но со временем стала настоящей революцией в мире тенниса.

Чтобы покрытие было «одновременно самым требовательным и самым тонким», как говорится на официальном сайте турнира, его подготовка проходит по строгим и точным стандартам. Дидье Дюран, генеральный директор компании Supersol – официального поставщика турнира Большого шлема в Париже (от 50 до 80 тонн за турнир), в 2019 году рассказал изданию Ouest-France о важности правильного ухода.

«Грунт живой, как растение! Если за ним не ухаживать, он «умирает» через два дня. Требуется регулярный, ежедневный уход, включая обслуживание после каждого матча и каждой тренировки».

В Понпуане крупный карьер собирает тонны переработанного кирпича со всей Франции. После дробления рабочие уделяют особое внимание тому, чтобы в материале не оставалось ни одного крупного фрагмента. Грунт для турнира в объеме от 1,1 до 1,5 тонны на каждый корт, является настоящим результатом французского мастерства и технологий.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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