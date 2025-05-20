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20 мая 2025, 23:40 | Обновлено 20 мая 2025, 23:52
52
0

Италия на высоте, Англия потеряла очки. Набирает ход Евро U-17

Чемпионат Европы для 17-летних игроков продолжается в Албании

20 мая 2025, 23:40 | Обновлено 20 мая 2025, 23:52
52
0
Италия на высоте, Англия потеряла очки. Набирает ход Евро U-17
УЕФА

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В стартовом матче второй группы Англия и Бельгия разошлись миром (1:1).

Италия нанесла поражение Чехии (2:1) и возглавила турнирную таблицу после 1-го тура.

По двух лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2025 U-17

1-й тур, Албания

Англия U17 – Бельгия U17 – 1:1

Голы: Родрігес Абраам, 12 – Ноа Фернандес, 49

Италия U17 – Чехия U17 – 2:1

Голы: Иначио, 38, Арена, 42 – Срб, 53

Турнирная таблица

Англия U17 – Бельгия U17 – 1:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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