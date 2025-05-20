Италия на высоте, Англия потеряла очки. Набирает ход Евро U-17
Чемпионат Европы для 17-летних игроков продолжается в Албании
В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В стартовом матче второй группы Англия и Бельгия разошлись миром (1:1).
Италия нанесла поражение Чехии (2:1) и возглавила турнирную таблицу после 1-го тура.
По двух лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы 2025 U-17
1-й тур, Албания
Англия U17 – Бельгия U17 – 1:1
Голы: Родрігес Абраам, 12 – Ноа Фернандес, 49
Италия U17 – Чехия U17 – 2:1
Голы: Иначио, 38, Арена, 42 – Срб, 53
Турнирная таблица
Англия U17 – Бельгия U17 – 1:1
Инфографика
UEFA Under-17 Championship:— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) May 20, 2025
🇮🇹 Italy - #CZEU17 🇨🇿 2:1
Goals: 38. Inacio, 42. Arena - 53. Srb. pic.twitter.com/pNN6duypo1
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