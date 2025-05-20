Мяч не утонет? Еврокубки будут проводиться в Атлантическом океане
Португальская Санта-Клара из Азорских островов будет играть в Лиге конференций
В сезоне 2025/26 матчи еврокубков снова будут проводиться в Атлантическом океане.
Спустя 4 сезона после дебюта в еврокубках португальская команда «Санта-Клара» вновь вышла на международную арену.
Команда с Азорских островов финишировала 5-й в чемпионате Португалии и получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Таким образом, европейский футбол возвращается в Атлантический океан. Домашние матчи клуба традиционно проходят на острове Сан-Мигел.
Впервые «Санта-Клара» участвовала в еврокубках в сезоне 2021/22, тогда клуб также стартовал в Лиге конференций.
Португальский клуб Санта-Клара в еврокубках
Еврокубки будут проводиться в Атлантическом океане
Турнирная таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|34
|25
|7
|2
|88 - 27
|82
|2
|Бенфика
|34
|25
|5
|4
|84 - 28
|80
|3
|Порту
|34
|22
|5
|7
|65 - 30
|71
|4
|Брага
|34
|19
|9
|6
|55 - 30
|66
|5
|Санта Клара
|34
|17
|6
|11
|36 - 32
|57
|6
|Витория Гимараеш
|34
|14
|12
|8
|47 - 37
|54
|7
|Фамаликау
|34
|12
|11
|11
|44 - 39
|47
|8
|Эшторил
|34
|12
|10
|12
|48 - 53
|46
|9
|Каза Пия
|34
|12
|9
|13
|39 - 44
|45
|10
|Морейренсе
|34
|10
|10
|14
|42 - 50
|40
|11
|Риу Аве
|34
|9
|11
|14
|39 - 55
|38
|12
|Арока
|34
|9
|11
|14
|35 - 49
|38
|13
|Жил Висенте
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|14
|Насьонал
|34
|9
|7
|18
|32 - 50
|34
|15
|Эштрела Амадора
|34
|7
|8
|19
|24 - 50
|29
|16
|АВС
|34
|5
|12
|17
|25 - 60
|27
|17
|Фаренсе
|34
|6
|9
|19
|25 - 46
|27
|18
|Боавишта
|34
|6
|6
|22
|24 - 59
|24
Санта-Клара празднует выход в еврокубки
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