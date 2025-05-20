Мяч не утонет? Еврокубки будут проводиться в Атлантическом океане

В сезоне 2025/26 матчи еврокубков снова будут проводиться в Атлантическом океане.

Спустя 4 сезона после дебюта в еврокубках португальская команда «Санта-Клара» вновь вышла на международную арену.

Команда с Азорских островов финишировала 5-й в чемпионате Португалии и получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Таким образом, европейский футбол возвращается в Атлантический океан. Домашние матчи клуба традиционно проходят на острове Сан-Мигел.

Впервые «Санта-Клара» участвовала в еврокубках в сезоне 2021/22, тогда клуб также стартовал в Лиге конференций.

Португальский клуб Санта-Клара в еврокубках

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Еврокубки будут проводиться в Атлантическом океане

Турнирная таблица чемпионата Португалии

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Спортинг Лиссабон 34 25 7 2 88 - 27 82 2 Бенфика 34 25 5 4 84 - 28 80 3 Порту 34 22 5 7 65 - 30 71 4 Брага 34 19 9 6 55 - 30 66 5 Санта Клара 34 17 6 11 36 - 32 57 6 Витория Гимараеш 34 14 12 8 47 - 37 54 7 Фамаликау 34 12 11 11 44 - 39 47 8 Эшторил 34 12 10 12 48 - 53 46 9 Каза Пия 34 12 9 13 39 - 44 45 10 Морейренсе 34 10 10 14 42 - 50 40 11 Риу Аве 34 9 11 14 39 - 55 38 12 Арока 34 9 11 14 35 - 49 38 13 Жил Висенте 34 8 10 16 34 - 47 34 14 Насьонал 34 9 7 18 32 - 50 34 15 Эштрела Амадора 34 7 8 19 24 - 50 29 16 АВС 34 5 12 17 25 - 60 27 17 Фаренсе 34 6 9 19 25 - 46 27 18 Боавишта 34 6 6 22 24 - 59 24 Полная таблица

Санта-Клара празднует выход в еврокубки