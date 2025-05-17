Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
В последнем туре Бенфика сыграла вничью с Брагой, а Спортинг одолел Виторию Гимараеш
17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.
Перед стартом поединков на трофей претендовали две команды: Спортинг и Бенфика. У обеих команд было 79 очков. Для чемпионства орлам необходимо было побеждать Брагу и надеяться, что львы потеряют очки в игре с Виторией Гимараеш.
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Однако все сложилось в пользу Спортинга. Подопечные Руя Боржеша одолели своих соперников со счетом 2:0, а Бенфика расписала с Брагой ничью 1:1.
Спортинг с 82 пунктами выиграл трофей национального первенства.
В поединке против Браги все 90 минут отыграл голкипер Бенфики Анатолий Трубин. На 24-й минуте он пропустил гол с пенальти от Родриго Залазара.
Спортинг будет представлять Португалию в основном этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Бенфика начнет выступления в главном еврокубковом турнире из квалификации.
Третье место занял Порту с 71 баллом (путевка в основной этап Лиги Европы). Брага с 66 очками стала четвертой и сыграет в квалификации ЛЕ в кампании 2025/26, а пятая Санта Клара (57 очков) выступит в основном этапе Лиги конференций.
Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая
Брага – Бенфика – 1:1
Голы: Залазар, 24 (пен.) – Павлидис, 63
Удаление: Моутинью, 66
Спортинг – Витория Гимараеш – 2:0
Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83
Арока – Боавишта – 4:1
Голы: Пуче, 7, Трезза, 17, Энрике Араухо, 25, Нандин, 90+4 – Боженик, 22
Порту – Насьонал – 3:0
Голы: Моура, 1, Саму, 69 (пен.), Мора, 83
Удаление: Зе Витор, 66
Фаренсе – Санта Клара – 1:2
Голы: Нету, 45+7 (пен.) – Габриэл Силва, 42, Сержиньо, 48
Эшторил – Эштрела – 4:0
Голы: Беграуи, 5, 8, 23, Лакшимикант, 20
AVS – Морейренсе – 0:3
Голы: Аланзиньо, 18, Тегуйя, 25, Хоркера Ромеро, 50
Удаление: Кики, 54
Таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|34
|25
|7
|2
|88 - 27
|82
|2
|Бенфика
|34
|25
|5
|4
|84 - 28
|80
|3
|Порту
|34
|22
|5
|7
|65 - 30
|71
|4
|Брага
|34
|19
|9
|6
|55 - 30
|66
|5
|Санта Клара
|34
|17
|6
|11
|36 - 32
|57
|6
|Витория Гимараеш
|34
|14
|12
|8
|47 - 37
|54
|7
|Фамаликау
|34
|12
|11
|11
|44 - 39
|47
|8
|Эшторил
|34
|12
|10
|12
|48 - 53
|46
|9
|Каза Пия
|34
|12
|9
|13
|39 - 44
|45
|10
|Морейренсе
|34
|10
|10
|14
|42 - 50
|40
|11
|Риу Аве
|34
|9
|11
|14
|39 - 55
|38
|12
|Арока
|34
|9
|11
|14
|35 - 49
|38
|13
|Жил Висенте
|34
|8
|10
|16
|34 - 47
|34
|14
|Насьонал
|34
|9
|7
|18
|32 - 50
|34
|15
|Эштрела Амадора
|34
|7
|8
|19
|24 - 50
|29
|16
|АВС
|34
|5
|12
|17
|25 - 60
|27
|17
|Фаренсе
|34
|6
|9
|19
|25 - 46
|27
|18
|Боавишта
|34
|6
|6
|22
|24 - 59
|24
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