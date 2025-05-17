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Чемпионат Португалии
АВС
17.05.2025 20:00 – FT 0 : 3
Морейренсе
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Португалия
17 мая 2025, 22:08 | Обновлено 17 мая 2025, 22:47
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Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25

В последнем туре Бенфика сыграла вничью с Брагой, а Спортинг одолел Виторию Гимараеш

17 мая 2025, 22:08 | Обновлено 17 мая 2025, 22:47
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Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.

Перед стартом поединков на трофей претендовали две команды: Спортинг и Бенфика. У обеих команд было 79 очков. Для чемпионства орлам необходимо было побеждать Брагу и надеяться, что львы потеряют очки в игре с Виторией Гимараеш.

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Однако все сложилось в пользу Спортинга. Подопечные Руя Боржеша одолели своих соперников со счетом 2:0, а Бенфика расписала с Брагой ничью 1:1.

Спортинг с 82 пунктами выиграл трофей национального первенства.

В поединке против Браги все 90 минут отыграл голкипер Бенфики Анатолий Трубин. На 24-й минуте он пропустил гол с пенальти от Родриго Залазара.

Спортинг будет представлять Португалию в основном этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Бенфика начнет выступления в главном еврокубковом турнире из квалификации.

Третье место занял Порту с 71 баллом (путевка в основной этап Лиги Европы). Брага с 66 очками стала четвертой и сыграет в квалификации ЛЕ в кампании 2025/26, а пятая Санта Клара (57 очков) выступит в основном этапе Лиги конференций.

Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Брага – Бенфика – 1:1

Голы: Залазар, 24 (пен.) – Павлидис, 63

Удаление: Моутинью, 66

Спортинг – Витория Гимараеш – 2:0

Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83

Арока – Боавишта – 4:1

Голы: Пуче, 7, Трезза, 17, Энрике Араухо, 25, Нандин, 90+4 – Боженик, 22

Порту – Насьонал – 3:0

Голы: Моура, 1, Саму, 69 (пен.), Мора, 83

Удаление: Зе Витор, 66

Фаренсе – Санта Клара – 1:2

Голы: Нету, 45+7 (пен.) – Габриэл Силва, 42, Сержиньо, 48

Эшторил – Эштрела – 4:0

Голы: Беграуи, 5, 8, 23, Лакшимикант, 20

AVS – Морейренсе – 0:3

Голы: Аланзиньо, 18, Тегуйя, 25, Хоркера Ромеро, 50

Удаление: Кики, 54

Таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 34 25 7 2 88 - 27 82
2 Бенфика 34 25 5 4 84 - 28 80
3 Порту 34 22 5 7 65 - 30 71
4 Брага 34 19 9 6 55 - 30 66
5 Санта Клара 34 17 6 11 36 - 32 57
6 Витория Гимараеш 34 14 12 8 47 - 37 54
7 Фамаликау 34 12 11 11 44 - 39 47
8 Эшторил 34 12 10 12 48 - 53 46
9 Каза Пия 34 12 9 13 39 - 44 45
10 Морейренсе 34 10 10 14 42 - 50 40
11 Риу Аве 34 9 11 14 39 - 55 38
12 Арока 34 9 11 14 35 - 49 38
13 Жил Висенте 34 8 10 16 34 - 47 34
14 Насьонал 34 9 7 18 32 - 50 34
15 Эштрела Амадора 34 7 8 19 24 - 50 29
16 АВС 34 5 12 17 25 - 60 27
17 Фаренсе 34 6 9 19 25 - 46 27
18 Боавишта 34 6 6 22 24 - 59 24
Полная таблица

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Витория Гимараеш Виктор Дьекереш Анатолий Трубин Арока Боавишта Брага Бенфика Порту Насьонал Фуншал Спортинг Лиссабон Фаренсе Санта Клара Эшторил Эштрела Амадора Морейренсе AVS статистические расклады чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Victor673256ua
Звинувачувати Трубіна у цій нічиї точно не варто. А Бенфіці цілком по силам пройти кваліфікацію і знову зіграти в ЛЧ
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