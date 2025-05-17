Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25

17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура чемпионата Португалии 2024/25.

Перед стартом поединков на трофей претендовали две команды: Спортинг и Бенфика. У обеих команд было 79 очков. Для чемпионства орлам необходимо было побеждать Брагу и надеяться, что львы потеряют очки в игре с Виторией Гимараеш.

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Однако все сложилось в пользу Спортинга. Подопечные Руя Боржеша одолели своих соперников со счетом 2:0, а Бенфика расписала с Брагой ничью 1:1.

Спортинг с 82 пунктами выиграл трофей национального первенства.

В поединке против Браги все 90 минут отыграл голкипер Бенфики Анатолий Трубин. На 24-й минуте он пропустил гол с пенальти от Родриго Залазара.

Спортинг будет представлять Португалию в основном этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Бенфика начнет выступления в главном еврокубковом турнире из квалификации.

Третье место занял Порту с 71 баллом (путевка в основной этап Лиги Европы). Брага с 66 очками стала четвертой и сыграет в квалификации ЛЕ в кампании 2025/26, а пятая Санта Клара (57 очков) выступит в основном этапе Лиги конференций.

Чемпионат Португалии 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Брага – Бенфика – 1:1

Голы: Залазар, 24 (пен.) – Павлидис, 63

Удаление: Моутинью, 66

Спортинг – Витория Гимараеш – 2:0

Голы: Гонсалвеш, 55, Дьекереш, 83

Арока – Боавишта – 4:1

Голы: Пуче, 7, Трезза, 17, Энрике Араухо, 25, Нандин, 90+4 – Боженик, 22

Порту – Насьонал – 3:0

Голы: Моура, 1, Саму, 69 (пен.), Мора, 83

Удаление: Зе Витор, 66

Фаренсе – Санта Клара – 1:2

Голы: Нету, 45+7 (пен.) – Габриэл Силва, 42, Сержиньо, 48

Эшторил – Эштрела – 4:0

Голы: Беграуи, 5, 8, 23, Лакшимикант, 20

AVS – Морейренсе – 0:3

Голы: Аланзиньо, 18, Тегуйя, 25, Хоркера Ромеро, 50

Удаление: Кики, 54

Таблица чемпионата Португалии