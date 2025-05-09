Клуб с Азорских островов удивляет в чемпионате Португалии

На Азорских островах солнце не спешит покидать горизонт, словно стараясь максимально осчастливить здешний люд своей музыкой, или, если хотите, солнечными кларнетами. Местный футбольный клуб «Санта Клара» также не спешит покидать еврокубковую зону, несмотря на то, что по стоимости игроков и годовому бюджету находится во второй половине соответствующей таблицы португальской Примейры. И музыка солнца в исполнении «Санта Клары» в этом сезоне получается мажорной!

За сейвом – сейв

Чем привлекают азориануш футбольную Фортуну? В первую очередь, какой-то догматически (это слово употреблено не ради критики, а для более яркой иллюстрации стилистики) обоснованной игрой в обороне во главе с надежным бразильским кипером капитаном команды Габриэлом Батистой. Собственно, в трех последних матчах «Санта Клары» Батиста феерил, всякий раз получая оценки выше 7 баллов на sofascore.com. 2,4 сейва за игру, или 72% – средний показатель Батисты за весь чемпионат. Но и в мартовском матче против «Насьонала», и в апрельском против «Ароки» Батиста отличился 4-мя сейвами. И еще один немаловажный момент – среднемесячные оценки: начиная с ноября, этот показатель у бразильца регулярно превышает 7 баллов, кроме разве что апреля, когда опустился до отметки в 6,9. В свое время он входил в состав сборной Бразилии U-17, ездил с той командой на чемпионат мира, но не сыграл там ни одной игры. Впрочем, его считали одним из самых больших юных вратарских талантов родины «пентакампеонов». Европейская одиссея уже в зрелом по футбольным меркам возрасте может поспособствовать перезапуску карьеры. Практика в «Санта Кларе» неплохая, особенно в матчах с традиционными фаворитами португальской лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Батиста

Фланги – по рангу

Из защитников выделю еще одного бразильца Сиднея Лиму. Он может сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны. Является крайне неуступчивым в борьбе, играет жестко, часто даже за гранью фола. В текущем сезоне неоднократно видел перед собой «горчичники» в руках судьи. А матч против «Бенфики» не доиграл, заработав второе предупреждение, а с ним и удаление. Наилучшим образом проявил свои добродетели в выездном матче против «Риу Аве»: сравнял счет мощным ударом головой в эпилоге матча. В определенной степени можно говорить о том, что Сидней Лима (какой же двумегаполисный – австралийско-перуанский – ник у парня!) первую – доновогоднюю – половину сезона провел лучше, чем проводит вторую, однако обвинить его в недостаточной самоотдаче не поворачивается язык. По правому флангу он снует без устали, не давая разгуляться вингерам команд-соперниц.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сидней Лима

Как по мне, левофланговый защитник Матеус Перейра несколько проигрывает по оборонительным умениям Лиме. В недавнем выездном матче против «Браги» Перейра запомнился тем, что, ведя упорную борьбу с соперником, упал, проехался за пределы поля и врезался в тренера «Браги» 59-летнего Карлуша Карвальяла, сбив того с ног, так что трейнадор в течение определенного времени не мог прийти в себя. Эпизод, казалось бы, забавен, но заряженность Матеуса на борьбу характеризует хорошо. Этот парень невысок ростом (172 см), но весьма быстр и имеет более широкий диапазон действий, чем Сидней. Во всяком случае, к атакам подключается куда чаще своего партнера с другого фланга защиты (тепловая карта тому свидетельство). Впрочем, если брать в целом, то уступает Лиме в умении читать игру, в тактической грамотности. А вот чего-чего, а неуступчивости в борьбе Перейре хватает. Но процент точности кроссов и важного для защитника показателя точности передач на своей половине поля выше все же у Лимы.

Горечь для Браги

Если говорить об атакующих попытках азорианцев, то бросается в глаза то, что в первой одиннадцатке команд Примейры меньше всего голов на сегодня (32) забили именно игроки из Понты-Делгады. Другой момент, достойный улучшения, – лишь 50%-ная реализация пенальти. Однако и среди креативщиков «Санта Клары» есть человек, стоящий внимания. 27-летний Рикардинью во второй половине весны набрал прекрасную форму. В двух предыдущих матчах все голы «Санта Клары» – его прерогатива. Рикардинью отличился дублем в воротах «Ароки» и стал игроком матча абсолютно по всем версиям, а также забил «Браге» в выездном матче. С «Арокой» Рикардинью сначала открыл счет мощным ударом с правой, использовав ошибку голкипера гостей, просто подарившего мяч игроку «Санта Клары». А в дальнейшем в контратаке нашел подходящий момент для неотразимого удара левой из-за пределов штрафной. Гол в ворота «Браги» – результат утонченной работы Рикардинью с мячом и точного удара с острого угла. Рабочая нога у этого парня правая, однако и левой он забивает весьма часто, умело играет и головой, не обладая сверхвысоким ростом: 178 см.

Когда движет работа и развитие, а не таблица

Getty Images/Global Images Ukraine. Вашку Матос

44-летний тренер Вашку Матос по большому счету только начинает самостоятельный тренерский путь. Раньше он в основном работал ассистентом у других трейнадоров. В этом сезоне некоторое время слухи связывали его с «Саутгемптоном», однако на соответствующие вопросы он отвечал негативно, всячески подчеркивая, что счастлив работать в своем нынешнем клубе. Вашку подчеркивает: «У меня нет работы мечты. Конечно, я хочу достичь других уровней и хочу продолжать развивать свою работу, но я приземленный тренер. Я прокладываю себе путь. Я не знаю, что будет в будущем, но, очевидно, у меня много амбиций». Второй сезон он работает в Понте-Делгаде и сумел привить команде приверженность к оборонительной внимательности. Говорит, что схема 3–4–3 как раз и способствует надежной обороне: мол, 3 защитника лучше 4-х, вместе с тем, защита начинается с нападения, а основную тяжесть разрушительной работы принимает на себя средняя линия. В то же время Вашку не располагает выдающимся кадровым потенциалом (самый дорогой игрок стоит 3 миллиона евро, а команда реально стремится играть в еврокубках!), однако способен выжать максимум из игроков. «Таблица – это не то, что нами движет, нами движет работа и развитие наших игроков», – так выражает свое профессиональное кредо Матос. В команде создан отличный микроклимат, что является заслугой тренера. Кстати, и, собственно, климат как таковой в Понте-Делгаде – городе базирования «Санта Клары», где разница между средними температурами января и июня составляет всего 4–4,5оС, также способствует развитию футбола как в городке, так и в регионе в целом.

Здоровый дух и гигиена рук

Любовь местных ультрас? Ее, наверное, игрокам хотелось бы побольше. Mens sana in corpore sano – латинское выражение «В здоровом теле – здоровый дух», которое болельщики красно-белых взяли за слоган, конечно, заслуживает уважения. Однако, мне кажется, иногда какой-то эмоциональности трибунам «Эштадиу ди Сан-Мигель» и не хватает. Хотя нынешний сезон по домашней посещаемости является 2-м для «Санта Клары» за последние 20 лет, расти есть куда, ведь, как правило, арена не заполняется и на треть (и это при стоимости билетов лишь в 5 евро!). Обратил внимание на один пункт из правил посещения (обычно они все типовые, а здесь есть особенность) домашней арены сантакларцев: настойчивая просьба сохранять гигиену рук. Эхо ковидной эпидемии? Может, и так, однако уже несколько лет прошло после той напасти, а правило осталось. Можно его понимать и в переносном смысле, почему бы и нет! Вместе с тем, приглашая на ближайший домашний матч против «Фамаликау», клуб подчеркивает: «Половина средств, вырученных от этой игры, будет передана ARRISCA – Региональной ассоциации реабилитации и социально-культурной интеграции Азорских островов. Пожертвование будет использовано для проекта ARRISCA ATIVA III (предоставление грантов на адаптацию пользователям, проходящим профессиональную реабилитацию в столярном и керамическом деле указанного заведения)». И отдельно отмечается: «Мы рассчитываем на поддержку каждого в этот полный многих сюрпризов день».

У знаменитого уроженца Понты-Делгады поэта-лирика XIX в., выходца из землевладельческой знати, не чуравшегося левачества (как, собственно, и немало фанов «Санта Клары»), Антеру Таркиниу де Кентала есть стихотворение под названием «Эволюция». Это – философское произведение, где лирический герой рассказывает, что раньше он был и камнем, и волной, и деревом, а теперь – человек, для которого свобода дороже всех святынь. Похоже, что и «Санта Клара» сейчас находится на важном этапе эволюционного развития: раньше никому не известный провинциальный аутсайдер, а ныне – успешный соискатель места в еврокубках, для которого свободой, собственно, является участие в них и возможность существенно пополнить клубный бюджет. Исповедовать левачество без денег непросто, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ