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Украина. Первая лига
20 мая 2025, 13:08 | Обновлено 20 мая 2025, 13:09
361
0

«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру

Роман Дебелко уже выстроил планы на будущее

20 мая 2025, 13:08 | Обновлено 20 мая 2025, 13:09
361
0
«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру
ФК ЮКСА. Роман Дебелко

Бывший футболист криворожского «Кривбасса» и львовских «Карпат» Роман Дебелко прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в конце сезона 2024/25.

Текущий сезон Роман сыграл в составе перволигового клуба ЮКСА, за который отыграл 22 поединка (семь голов и два ассиста).

«Больше не хочу мучить ни себя, ни футбол. Приходит момент, когда надо уйти. Я хотел сделать это в последней домашней игре, на глазах своей семьи. Рад, что были зрители на игре с «Металлистом». Благодарен обеим командам, которые сделали для меня коридор.

Я предупредил капитана Олега Синегуба, что в конце сезона буду заканчивать с футболом. Дальше он уже подготовил ребят, без лишних эмоций.

Всем, что я имею в своей жизни, я обязан футболу. Я бы не поездил по другим странам, не встретил бы свою жену. Возможно, я не стал ярким игроком, но не сказал еще последнего слова в футболе.

Если мой телефон горит от сообщений, звонят журналисты, это очень приятно и какую-то память я по себе оставил.

Что дальше? Заканчиваю обучение на лицензию категории B. А вот предложений остаться в структуре ФК ЮКСА пока не было», – сказал Дебелко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог завершение карьеры Украинская Премьер-лига Роман Дебелко ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: Украинский футбол
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