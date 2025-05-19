Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Кривбасса и Карпат завершил карьеру. Ему всего 31
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:21 | Обновлено 19 мая 2025, 14:32
417
0

Бывший футболист Кривбасса и Карпат завершил карьеру. Ему всего 31

Роман Дебелко решил повести бутсы на гвоздь

19 мая 2025, 14:21 | Обновлено 19 мая 2025, 14:32
417
0
Бывший футболист Кривбасса и Карпат завершил карьеру. Ему всего 31
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

31-летний форвард клуба ЮКСА Роман Дебелко принял решение завершить профессиональную карьеру.

После матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины между командами ЮКСА и «Металлист» (3:3) было объявлено решение Дебелко завязать с футболом.

В течение карьеры Роман выступал за такие украинские клубы: «Сталь», «Карпаты» Львов, «Кривбасс» Кривой Рог. Также нападающий представлял цвета четырех зарубежных команд: «Бананц» (Армения), «Левадия» (Эстония), «Рига» (Латвия) и «Шахтер» Солигорск (беларусь).

Достигал успеха Дебелко лишь с иностранными коллективами. Роман дважды становился победителем чемпионата Латвии и однажды чемпионом белоруссии, выигрывал Кубок Эстонии, а также по одному разу поднимал над головой Суперкубок Эстонии и белоруссии.

«Желаем Роману новых свершений в новой роли», - написала пресс-служба клуба ЮКСА.

По теме:
Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»
Дмитрий ШАСТАЛ: «Главное, что одержали долгожданную победу»
Легенда Шахтера: «Непонятно, что будет с горняками в следующем сезоне»
Роман Дебелко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига завершение карьеры ЮКСА Тарасовка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Бокс | 19 мая 2025, 01:17 7
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»

«Железный Майк» – о Эвандере Холифилде

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Футбол | 19 мая 2025, 10:37 17
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством

Одесситы вовремя решили вернуть болельщиков на трибуны

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19.05.2025, 06:23
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
Футбол | 19.05.2025, 14:09
ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
ВИДЕО. Пушечный выстрел. Как Желизко забил супергол за Лехию в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 2
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 4
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем