Бывший футболист Кривбасса и Карпат завершил карьеру. Ему всего 31

31-летний форвард клуба ЮКСА Роман Дебелко принял решение завершить профессиональную карьеру.

После матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины между командами ЮКСА и «Металлист» (3:3) было объявлено решение Дебелко завязать с футболом.

В течение карьеры Роман выступал за такие украинские клубы: «Сталь», «Карпаты» Львов, «Кривбасс» Кривой Рог. Также нападающий представлял цвета четырех зарубежных команд: «Бананц» (Армения), «Левадия» (Эстония), «Рига» (Латвия) и «Шахтер» Солигорск (беларусь).

Достигал успеха Дебелко лишь с иностранными коллективами. Роман дважды становился победителем чемпионата Латвии и однажды чемпионом белоруссии, выигрывал Кубок Эстонии, а также по одному разу поднимал над головой Суперкубок Эстонии и белоруссии.

«Желаем Роману новых свершений в новой роли», - написала пресс-служба клуба ЮКСА.