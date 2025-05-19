Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Иди на**й». Ракицкий не сдержал эмоций в матче 29-го тура против Динамо
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:53 | Обновлено 19 мая 2025, 13:54
2014
3

«Иди на**й». Ракицкий не сдержал эмоций в матче 29-го тура против Динамо

Опытный защитник был недоволен после назначения пенальти в ворота одесского клуба

19 мая 2025, 13:53 | Обновлено 19 мая 2025, 13:54
2014
3
«Иди на**й». Ракицкий не сдержал эмоций в матче 29-го тура против Динамо

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

На 53-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко реализовал пенальти после того, как полузащитник «моряков» Кирилл Сигеев сыграл рукой в мяч. Этот момент не понравился опытному защитнику Ярославу Ракицкому, который не сдержал эмоций и употребил нецензурную лексику.

Возможно, футболист был недоволен игрой молодого одноклубника. Слова Ракицкого попали в трансляцию матча: «Иди на***, с**а, бл**ь».

Киевское «Динамо» за тур до завершения чемпионата досрочно завоевало первое место, а вот «Черномрец» покинет элитный дивизион. В последнем туре подопечные сыграют против «Александрии», но фактически турнирного значения этот поединок для «моряков» не имеет (можно подняться с 16-й на 15-ю позицию – прим).

ВИДЕО. Эмоции Ракицкого после назначения пенальти в ворота «Черноморца»

По теме:
Даниил СУХОРУЧКО: «Один финал мы уже сыграли, другой – ждет нас»
Бывший футболист Кривбасса и Карпат завершил карьеру. Ему всего 31
Дмитрий ШАСТАЛ: «Главное, что одержали долгожданную победу»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Черноморец Одесса Черноморец - Динамо Ярослав Ракицкий Андрей Ярмоленко Кирилл Сигеев пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Футбол | 19 мая 2025, 08:57 9
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»

У киевского клуба будет обновленный логотип

Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19 мая 2025, 00:16 2
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»

Луиджи Феррайоло не видит смысла в переезде Джан Пьеро Гасперини в Рим

ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Футбол | 19.05.2025, 10:37
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
ВИДЕО. «У*бывай отсюда». Фанаты Черноморца поздравили Динамо с чемпионством
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Футбол | 19.05.2025, 14:08
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
ой ахахахах ну на кого это рассчитано, какому одноклубнику?
по старой доброй привычке ракицкий выразился так к судье, он просто забыл что уже не в той команде играет, которой за волейбол в своей штрафной не ставят пенальти 
Ответить
+2
Singularis
Журналистам поставили задачу популяризовать  матершину?
Ответить
0
Андрій Заліщук
Рак в своїй стихії
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 54
Футбол
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 10
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 4
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем