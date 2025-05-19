«Иди на**й». Ракицкий не сдержал эмоций в матче 29-го тура против Динамо
Опытный защитник был недоволен после назначения пенальти в ворота одесского клуба
18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
На 53-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко реализовал пенальти после того, как полузащитник «моряков» Кирилл Сигеев сыграл рукой в мяч. Этот момент не понравился опытному защитнику Ярославу Ракицкому, который не сдержал эмоций и употребил нецензурную лексику.
Возможно, футболист был недоволен игрой молодого одноклубника. Слова Ракицкого попали в трансляцию матча: «Иди на***, с**а, бл**ь».
Киевское «Динамо» за тур до завершения чемпионата досрочно завоевало первое место, а вот «Черномрец» покинет элитный дивизион. В последнем туре подопечные сыграют против «Александрии», но фактически турнирного значения этот поединок для «моряков» не имеет (можно подняться с 16-й на 15-ю позицию – прим).
ВИДЕО. Эмоции Ракицкого после назначения пенальти в ворота «Черноморца»
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