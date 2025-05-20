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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 12:53 | Обновлено 20 мая 2025, 13:10
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«Мелочей не бывает». Нещерет оценил влияние логистики на результаты ЛЕ

«Динамо» домашние еврокубковые матчи проводило в Гамбурге

20 мая 2025, 12:53 | Обновлено 20 мая 2025, 13:10
130
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«Мелочей не бывает». Нещерет оценил влияние логистики на результаты ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет проанализировал, связаны ли неудачные результаты команды в еврокубках этого сезона с местом проведения домашних матчей в немецком Гамбурге, к которому команда добиралась более двух дней.

Следующий еврокубковый сезон «бело-синие» планируют провести в польском городе Люблин.

«Знаете, мелочей в футболе не бывает. Было бы удобнее, конечно, играть в Люблине, потому что вместо одного дня мы добирались два, а это накладывает свой серьезный отпечаток. Поэтому считаю решение вернуться в Люблин правильным – добираться туда из Киева и обратно намного удобнее. Это даст дополнительное время на восстановление. Тем более, что качество полей и условия тренировок в Люблине на очень высоком уровне», – сказал Нещерет.

Напомним, что в группе Лиги Европы «Динамо» заняло 34-е место из 36-ти команд. Украинский клуб за восемь матчей оформил всего одну победу и одну ничью.

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Руслан Нещерет чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы
Андрей Витренко Источник: Динамомания
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