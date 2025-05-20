«Мелочей не бывает». Нещерет оценил влияние логистики на результаты ЛЕ

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет проанализировал, связаны ли неудачные результаты команды в еврокубках этого сезона с местом проведения домашних матчей в немецком Гамбурге, к которому команда добиралась более двух дней.

Следующий еврокубковый сезон «бело-синие» планируют провести в польском городе Люблин.

«Знаете, мелочей в футболе не бывает. Было бы удобнее, конечно, играть в Люблине, потому что вместо одного дня мы добирались два, а это накладывает свой серьезный отпечаток. Поэтому считаю решение вернуться в Люблин правильным – добираться туда из Киева и обратно намного удобнее. Это даст дополнительное время на восстановление. Тем более, что качество полей и условия тренировок в Люблине на очень высоком уровне», – сказал Нещерет.

Напомним, что в группе Лиги Европы «Динамо» заняло 34-е место из 36-ти команд. Украинский клуб за восемь матчей оформил всего одну победу и одну ничью.