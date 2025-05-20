Арне СЛОТ: «Две команды почти 100 минут пытались выиграть матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Брайтона» (2:3) в матче 37-го тура АПЛ.

Последний выездной матч сезона для чемпионов АПЛ завершился поражением на «Амекс Стэдиум» после камбэка хозяев во втором тайме. Голы Харви Эллиотта и Доминика Собослаи вывели красных вперед (2:1) к перерыву, между ними был мяч Ясина Аяри. Но замены Каору Митомы и Джека Хиншелвуда быстро повлияли на ход игры, оба забили голы, а последний отличился победным мячом на 85-й минуте, который был засчитан после просмотра VAR.

Тренер красных Арне Слот на послематчевой пресс-конференции рассказал:

«Отличный футбольный матч. Две команды, которые хотели играть, две команды, которые хотели победить, не собирались делать то, что обычно не нравится людям, когда они смотрят футбол – никаких затяжек времени, никаких симуляций. Две команды, которые почти 100 минут старались выиграть матч, с отличными индивидуальными моментами. Я видел несколько с нашей стороны, но подготовка ко второму голу – пас от вратаря на полузащитника, который делал вид, что будет играть мяч на фланг, а вместо этого отдал внутрь – это был классный момент с их стороны. А потом подготовка к третьему голу – то, как Митома прокинул мяч за стоячей ногой на полузащитника под ним – это тоже было круто. С их точки зрения это были сильные моменты, но таких эпизодов было много с обеих сторон на протяжении всего матча. Так что – удовольствие смотреть, к сожалению, не с тем результатом, который мы хотели.

Федерико Кьеза играл девятого номера? Думаю, что главное качество Федерико – это способность забивать. Чем чаще он рядом со штрафной, тем больше у него шансов забить. У него был хороший момент перед тем, как Мохамед имел свой большой шанс. Мо ассистировал Федерико, и для него удар с 18 метров – это очень хорошая возможность, потому что он отлично завершает атаки. Но Ян Пол ван Хекке хорошо сыграл в защите, заблокировал удар. Я считаю, что он сделал даже больше, чем я ожидал. Потому что если ты почти не играл весь сезон, почти не выходил в старте, а потом играешь в гостях против «Брайтона» – очень хорошей команды, восьмой в лиге, которая может выпустить Митому за 20 минут до конца – это многое говорит об этой лиге. А для него, после такой паузы, сыграть такой матч – это больше, чем я ожидал.

Узнал ли я больше о своих игроках? Я бы не сказал, что больше, потому что если ты работаешь с ними 10 месяцев, было бы немного странно узнавать что-то новое после 10 месяцев. Но я увидел много того, что уже знал. Одно из этого – насколько все было на грани весь сезон. И когда мы не забили третий, когда нам чуть-чуть не хватило каких-то 2–3% в оборонительной работе – это сразу приводит к поражению, даже если это «Челси», «Брайтон» или «Арсенал» (хотя с «Арсеналом» мы не проиграли).

Мы выиграли эту лигу за счет стабильности, мы сделали много правильного, но не выиграли ее так, как «Сити» в последние четыре сезона, когда они могли закрыть глаза и все равно вести 4:0. Мы были очень близки по качеству ко всем, с кем боролись. Поэтому это такая большая заслуга – выиграть лигу с таким отрывом, потому что качественная разница не такая уж и большая между нами и остальными. Особенно учитывая наши кадровые потери в течение сезона. Вести сейчас на 12 очков – это большая похвала игрокам.

Насколько близко был гол от Салаха? Первая мысль, которая приходит в голову, когда вижу мяч, идущий на Мо: это большой шанс, может быть гол. Потому что это то, что Мо обычно делает. В этом сезоне он был почти сверхчеловеком, но были моменты, когда он был просто человеком. Это не впервые, когда он не забивает 1–2 матча подряд, но хорошая новость – это случается редко, и если случается, можно быть уверенным, что он забьет в третьем или четвертом.

Так ли было задумано, когда забил Собослаи? Мне очень понравилось, что у нас обычно есть определенная рутина при стандартах, но мы говорим им: если видите что-то другое – выполняйте. Свободно выполняйте, если видите другую возможность. Я думаю, Харви и Доминик почувствовали, что на том штрафном ситуация «два в одного», и переиграли соперника. Я уверен, что Доминик целенаправленно пробил в створ, потому что у него отличный удар, и мы постоянно говорим ему: Бей больше, бей больше, потому что на тренировках он забивает с любого угла. Но когда он играет – всегда ищет, где Мо, что не всегда плохо, потому что Мо тоже может забить. Я не знаю, сколько голов у Доминика сейчас, но для атакующего полузащитника «Ливерпуля» – это все лучше и лучше».