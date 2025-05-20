Арне СЛОТ: «Две команды почти 100 минут пытались выиграть матч»
Коуч Ливерпуля доволен игрой подопечных, несмотря на поражение от Брайтона
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Брайтона» (2:3) в матче 37-го тура АПЛ.
Последний выездной матч сезона для чемпионов АПЛ завершился поражением на «Амекс Стэдиум» после камбэка хозяев во втором тайме. Голы Харви Эллиотта и Доминика Собослаи вывели красных вперед (2:1) к перерыву, между ними был мяч Ясина Аяри. Но замены Каору Митомы и Джека Хиншелвуда быстро повлияли на ход игры, оба забили голы, а последний отличился победным мячом на 85-й минуте, который был засчитан после просмотра VAR.
Тренер красных Арне Слот на послематчевой пресс-конференции рассказал:
«Отличный футбольный матч. Две команды, которые хотели играть, две команды, которые хотели победить, не собирались делать то, что обычно не нравится людям, когда они смотрят футбол – никаких затяжек времени, никаких симуляций. Две команды, которые почти 100 минут старались выиграть матч, с отличными индивидуальными моментами. Я видел несколько с нашей стороны, но подготовка ко второму голу – пас от вратаря на полузащитника, который делал вид, что будет играть мяч на фланг, а вместо этого отдал внутрь – это был классный момент с их стороны. А потом подготовка к третьему голу – то, как Митома прокинул мяч за стоячей ногой на полузащитника под ним – это тоже было круто. С их точки зрения это были сильные моменты, но таких эпизодов было много с обеих сторон на протяжении всего матча. Так что – удовольствие смотреть, к сожалению, не с тем результатом, который мы хотели.
Федерико Кьеза играл девятого номера? Думаю, что главное качество Федерико – это способность забивать. Чем чаще он рядом со штрафной, тем больше у него шансов забить. У него был хороший момент перед тем, как Мохамед имел свой большой шанс. Мо ассистировал Федерико, и для него удар с 18 метров – это очень хорошая возможность, потому что он отлично завершает атаки. Но Ян Пол ван Хекке хорошо сыграл в защите, заблокировал удар. Я считаю, что он сделал даже больше, чем я ожидал. Потому что если ты почти не играл весь сезон, почти не выходил в старте, а потом играешь в гостях против «Брайтона» – очень хорошей команды, восьмой в лиге, которая может выпустить Митому за 20 минут до конца – это многое говорит об этой лиге. А для него, после такой паузы, сыграть такой матч – это больше, чем я ожидал.
Узнал ли я больше о своих игроках? Я бы не сказал, что больше, потому что если ты работаешь с ними 10 месяцев, было бы немного странно узнавать что-то новое после 10 месяцев. Но я увидел много того, что уже знал. Одно из этого – насколько все было на грани весь сезон. И когда мы не забили третий, когда нам чуть-чуть не хватило каких-то 2–3% в оборонительной работе – это сразу приводит к поражению, даже если это «Челси», «Брайтон» или «Арсенал» (хотя с «Арсеналом» мы не проиграли).
Мы выиграли эту лигу за счет стабильности, мы сделали много правильного, но не выиграли ее так, как «Сити» в последние четыре сезона, когда они могли закрыть глаза и все равно вести 4:0. Мы были очень близки по качеству ко всем, с кем боролись. Поэтому это такая большая заслуга – выиграть лигу с таким отрывом, потому что качественная разница не такая уж и большая между нами и остальными. Особенно учитывая наши кадровые потери в течение сезона. Вести сейчас на 12 очков – это большая похвала игрокам.
Насколько близко был гол от Салаха? Первая мысль, которая приходит в голову, когда вижу мяч, идущий на Мо: это большой шанс, может быть гол. Потому что это то, что Мо обычно делает. В этом сезоне он был почти сверхчеловеком, но были моменты, когда он был просто человеком. Это не впервые, когда он не забивает 1–2 матча подряд, но хорошая новость – это случается редко, и если случается, можно быть уверенным, что он забьет в третьем или четвертом.
Так ли было задумано, когда забил Собослаи? Мне очень понравилось, что у нас обычно есть определенная рутина при стандартах, но мы говорим им: если видите что-то другое – выполняйте. Свободно выполняйте, если видите другую возможность. Я думаю, Харви и Доминик почувствовали, что на том штрафном ситуация «два в одного», и переиграли соперника. Я уверен, что Доминик целенаправленно пробил в створ, потому что у него отличный удар, и мы постоянно говорим ему: Бей больше, бей больше, потому что на тренировках он забивает с любого угла. Но когда он играет – всегда ищет, где Мо, что не всегда плохо, потому что Мо тоже может забить. Я не знаю, сколько голов у Доминика сейчас, но для атакующего полузащитника «Ливерпуля» – это все лучше и лучше».
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