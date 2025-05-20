ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопросы после матча 29-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:1):

– Я думаю, что в этом сезоне мы играли в действительно хороший футбол. В целом это был очень качественный футбол. Мы не всегда были вознаграждены очками за нашу игру, были матчи, где мы проигрывали. Но мы выиграли один трофей из двух – можно говорить об успешном сезоне. Это очень важно – выигрывать трофеи, это в нашем ДНК, и мы это сделали.

Скажу так: не всегда удается забрать оба трофея, но мы все время оставались конкурентоспособными. Я считаю, что мы показывали лучший футбол среди украинских команд. Я очень доволен тем, как мы играли. Но футбол – это не только о том, чего ты заслуживаешь своей игрой. Футбол – это то, что тебе удается взять благодаря твоему стилю. И мы не взяли это в определенные моменты, когда могли. Жаль, конечно, и именно поэтому мы снова не стали чемпионами. Но выиграть один трофей за сезон – это очень хорошее достижение.

– Было ваше интервью, и вы там как-то неоднозначно ответили – остаетесь ли в «Шахтере» или нет. Какие у вас сейчас мысли? Будете работать в Украине?

– Из моего Инстаграма? Я думаю, многие люди меня неправильно поняли. Я имел в виду победу в финале Кубка – я был счастлив и горд этой победой, этим трофеем, и все. Если люди хотят интерпретировать это по-другому – это их право. Мне больше нечего добавить. У меня еще год контракта с клубом, и пока клуб не сделал никакого официального заявления – я остаюсь главным тренером «Шахтера». Что будет в ближайшее время – не знаю. Посмотрим.

– Если коротко о следующем сезоне для «Шахтера». В этом году была серьезная перестройка в команде, много новых игроков, в частности легионеров. Каким вы видите следующий сезон? С этим же составом? Ведь сейчас команда сыграна, а уже в следующем году руководство будет требовать результат. А результат – это наивысшее место в чемпионате Украины.

– На мой взгляд, это очень молодой состав с большим потенциалом и большим будущим – и оно настанет уже совсем скоро. Конечно, любая команда нуждается в обновлении на нескольких позициях. Возможно, не на конкретных, а в целом. Но это абсолютно нормальный процесс. Это то, что мы должны четко осознавать. Этот состав, как вы знаете, мы обновили, омолодили в зимнее трансферное окно. И эта команда имеет большой потенциал и большое будущее. Я думаю, уже в ближайшее время они это покажут.