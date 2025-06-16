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  4. Барселона определиться с будущим Левандовски. Это удивило поляка
Испания
16 июня 2025, 01:36 |
357
0

Барселона определиться с будущим Левандовски. Это удивило поляка

«Сине-гранатовые» готовы выпускать поляка со скамейки запасных в следующем сезоне

16 июня 2025, 01:36 |
357
0
Барселона определиться с будущим Левандовски. Это удивило поляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нового нападающего.

По информации испанских СМИ, каталонцы готовы оставить Роберта Левандовски в клубе на следующий сезон, однако его место в стартовом составе – не гарантировано. «Барселона» рассматривает вариант, что польский голеадор станет игроком ротации в следующем сезоне и будет выходить чаще со скамейки запасных.

В этом сезоне Левандовски провел в этом сезоне 51 матч, забил 40 голов и сделал три ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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