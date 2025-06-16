Барселона определиться с будущим Левандовски. Это удивило поляка

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нового нападающего.

По информации испанских СМИ, каталонцы готовы оставить Роберта Левандовски в клубе на следующий сезон, однако его место в стартовом составе – не гарантировано. «Барселона» рассматривает вариант, что польский голеадор станет игроком ротации в следующем сезоне и будет выходить чаще со скамейки запасных.

В этом сезоне Левандовски провел в этом сезоне 51 матч, забил 40 голов и сделал три ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.