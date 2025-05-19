Полесье уволит протеже Ашура, работающего тренером второй команды – СМИ

Руководство «Полесья» приняло решение сменить тренера второй команды клуба в новом сезоне.

«Волки» вскоре объявят о расторжении контракта с 28-летним наставником «Полесья-2» Кишаном Шиль Гаутамом.

Этот коуч работает с «Полесьем-2» во Второй лиге с лета минувшего года, придя в клуб одновременно со своим экс-руководителем Имадом Ашуром из «Днепра-1».

До этого Гаутам работал аналитиком юношеской команды «Днепра-1» и являлся ассистентом Ашура, который возглавлял этот коллектив.

Напомним, 12 мая «Полесье» объявило об увольнении Имада Ашура с должности главного тренера первой команды клуба.