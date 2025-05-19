Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27

Руководство каталонской «Барселоны» осталось впечатлено работой немецкого тренера Ханса-Дитера Флика.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы приняли решение продлить соглашение с Фликом еще на один год – действующий контракт немца с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Отмечается, что «Барселона» уже на этой неделе объявит о пролонгации контракта с Фликом до завершения кампании 2026/27.

В этом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу. Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.