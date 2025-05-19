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Испания
19 мая 2025, 20:35 | Обновлено 19 мая 2025, 21:03
1646
2

Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27

Каталонцы продлят соглашение с Ханси-Дитером Фликом

19 мая 2025, 20:35 | Обновлено 19 мая 2025, 21:03
1646
2
Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Руководство каталонской «Барселоны» осталось впечатлено работой немецкого тренера Ханса-Дитера Флика.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы приняли решение продлить соглашение с Фликом еще на один год – действующий контракт немца с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Отмечается, что «Барселона» уже на этой неделе объявит о пролонгации контракта с Фликом до завершения кампании 2026/27.

В этом сезоне Флик выиграл с «Барселоной» Суперкубок, Кубок Испании и Ла Лигу. Ранее бразильский вингер «Барселоны» Рафинья отреагировал на чемпионство каталонцев в испанской Ла Лиге. Бразилец поблагодарил Ханси Флика за доверие.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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valerafan1
В наступному сезоні з цим тренером нічого не виграють. Авантюрний футбол може приносити успіх тільки на перших порах. Далі гра без захисту приведе до 2-3 голів в кожному матчі. Всі команди прилаштуються до такої гри Барселони. А Ямаль та Рафінья не зможуть завжди забивати.
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