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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 02:50 | Обновлено 21 мая 2025, 02:56
127
0

ЛУЧЕСКУ: «Тимощук провел 144 матча за сборную Украины. Почему так жестко?»

Мирча высказался об экс-капитане сборной Украины

21 мая 2025, 02:50 | Обновлено 21 мая 2025, 02:56
127
0
ЛУЧЕСКУ: «Тимощук провел 144 матча за сборную Украины. Почему так жестко?»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке, который работает в «зените».

«Тимощук женат на россиянке, у них есть дети. Реакция украинских СМИ на его поступок очень жесткая. Он же провел 144 матча за сборную Украины. Ему лучше не вмешиваться в эти политические дискуссии», – сказал Луческу.

Ранее стало известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.

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Мирча Луческу Анатолий Тимощук
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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