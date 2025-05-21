ЛУЧЕСКУ: «Тимощук провел 144 матча за сборную Украины. Почему так жестко?»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке, который работает в «зените».

«Тимощук женат на россиянке, у них есть дети. Реакция украинских СМИ на его поступок очень жесткая. Он же провел 144 матча за сборную Украины. Ему лучше не вмешиваться в эти политические дискуссии», – сказал Луческу.

Ранее стало известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.