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  4. Брентфорд – Фулхэм – 2:3. Ярмолюк не помог. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брентфорд
18.05.2025 17:00 – FT 2 : 3
Фулхэм
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Англия
19 мая 2025, 17:43 | Обновлено 19 мая 2025, 17:56
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0

Брентфорд – Фулхэм – 2:3. Ярмолюк не помог. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

19 мая 2025, 17:43 | Обновлено 19 мая 2025, 17:56
52
0
Брентфорд – Фулхэм – 2:3. Ярмолюк не помог. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая прошли пять поединков 37-го тура Английской Премьер-лиги.

В этот день «Брентфорд» встретился с «Фулхэмом» на своей арене.

Команды устроили настоящее футбольное шоу с пятью голами. Победителем в противостоянии стали именно гости, которым удалось за пару минут отыграться и выйти вперед. В итоге «Фулхэм» выиграл со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Отличиться полезным действием украинцу не удалось.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Бретнфорд» – «Фулхэм» – 2:3

Голы: Мбемо, 22, Висса, 43, - Хименес, 16, Кейрни, 68, Уилсон, 70

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
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Брентфорд Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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