18 мая прошли пять поединков 37-го тура Английской Премьер-лиги.

В этот день «Брентфорд» встретился с «Фулхэмом» на своей арене.

Команды устроили настоящее футбольное шоу с пятью голами. Победителем в противостоянии стали именно гости, которым удалось за пару минут отыграться и выйти вперед. В итоге «Фулхэм» выиграл со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Отличиться полезным действием украинцу не удалось.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Бретнфорд» – «Фулхэм» – 2:3

Голы: Мбемо, 22, Висса, 43, - Хименес, 16, Кейрни, 68, Уилсон, 70

Видеообзор матча: