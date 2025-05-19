Брентфорд – Фулхэм – 2:3. Ярмолюк не помог. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ
18 мая прошли пять поединков 37-го тура Английской Премьер-лиги.
В этот день «Брентфорд» встретился с «Фулхэмом» на своей арене.
Команды устроили настоящее футбольное шоу с пятью голами. Победителем в противостоянии стали именно гости, которым удалось за пару минут отыграться и выйти вперед. В итоге «Фулхэм» выиграл со счетом 3:2.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Отличиться полезным действием украинцу не удалось.
Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
«Бретнфорд» – «Фулхэм» – 2:3
Голы: Мбемо, 22, Висса, 43, - Хименес, 16, Кейрни, 68, Уилсон, 70
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче
В чемпионате еще остались нерешенные вопросы