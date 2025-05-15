Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
18.05.2025 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2025, 22:02 |
48
0

Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 мая в 17:00 по Киеву

15 мая 2025, 22:02 |
48
0
Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Брентфорд

В завершающей стадии чемпионата «Брентфорд» набрал ход. После ничейного матча с «Арсеналом» (1:1), команда Егора Ярмолюка одержала четыре победы подряд. «Брентфорд» по очереди обыграл «Брайтон» (4:2), «Ноттингем Форест» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Ипсвич» (1:0). В турнирной таблице команда занимает восьмое место. До «Ноттингем Форест» семь очков. А вот сзади напирают «Брайтон» и «Борнмут». В гостях «Брентфорд» не проигрывал три матча подряд.

Фулхэм

Из последних пяти матчей в АПЛ «Фулхэм» выиграл всего один, и тот у аутсайдера. Победу над «Саутгемтроном» «Фулхэм» одержал после поражений от «Борнмута» (0:1) и «Челси» (1:2). А затем команда проиграла «Астон Вилле» (0:1) и «Эвертону» (1:3). Перед началом игровой программы 37-го тура «Фулхэм» в турнирной таблице шел на 11 месте. При этом ниже 12 позиции команда уже не опустится.

Личные встречи

Поединок первого круга завершился победой «Фулхэма» со счетом 2:1. Из пяти предыдущих матчей в АПЛ команды выиграли по два. Еще одна встреча завершилась вничью.

«Брентфорд» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2,11 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,33 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.
  • «Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Андерсен, Сессеньон, Берге, Перейра, Уилсон, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.

Прогноз

«Брентфорд» вполне может выиграть поединок, продолжив свою победную серию. Букмекерская компания betking оценивает вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
18 мая 2025 -
17:00
Фулхэм
Победа Брентфорда 1,9 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продолжил сотрудничество с тремя нападающими
Прикарпатье – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Брентфорд Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы Егор Ярмолюк прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Футбол | 15 мая 2025, 09:30 214
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ

Взгляд человека, которому действительно понравился поединок с минимумом моментов

Бензема с трофеем! Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии
Футбол | 15 мая 2025, 22:59 0
Бензема с трофеем! Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии
Бензема с трофеем! Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

В матче 32-го тура Аль-Иттихад переиграл Аль-Раед со счетом 3:1

День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Другие виды | 15.05.2025, 16:55
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Бокс | 14.05.2025, 23:56
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15.05.2025, 12:53
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 17
Футбол
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
13.05.2025, 20:59 2
Бокс
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 4
Бокс
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем