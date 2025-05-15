Брентфорд – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 18 мая в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.
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Брентфорд
В завершающей стадии чемпионата «Брентфорд» набрал ход. После ничейного матча с «Арсеналом» (1:1), команда Егора Ярмолюка одержала четыре победы подряд. «Брентфорд» по очереди обыграл «Брайтон» (4:2), «Ноттингем Форест» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Ипсвич» (1:0). В турнирной таблице команда занимает восьмое место. До «Ноттингем Форест» семь очков. А вот сзади напирают «Брайтон» и «Борнмут». В гостях «Брентфорд» не проигрывал три матча подряд.
Фулхэм
Из последних пяти матчей в АПЛ «Фулхэм» выиграл всего один, и тот у аутсайдера. Победу над «Саутгемтроном» «Фулхэм» одержал после поражений от «Борнмута» (0:1) и «Челси» (1:2). А затем команда проиграла «Астон Вилле» (0:1) и «Эвертону» (1:3). Перед началом игровой программы 37-го тура «Фулхэм» в турнирной таблице шел на 11 месте. При этом ниже 12 позиции команда уже не опустится.
Личные встречи
Поединок первого круга завершился победой «Фулхэма» со счетом 2:1. Из пяти предыдущих матчей в АПЛ команды выиграли по два. Еще одна встреча завершилась вничью.
«Брентфорд» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2,11 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,33 гола за матч.
Возможные составы
- «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.
- «Фулхэм»: Лено, Тете, Басси, Андерсен, Сессеньон, Берге, Перейра, Уилсон, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.
Прогноз
«Брентфорд» вполне может выиграть поединок, продолжив свою победную серию. Букмекерская компания betking оценивает вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1,9.
17:00
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