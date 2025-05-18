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Англия
18 мая 2025, 19:36 |
71
0

Брентфорд с Ярмолюком в составе уступил Фулхэму

В Англии сыграли матчи 37-го тура АПЛ

18 мая 2025, 19:36 |
71
0
Брентфорд с Ярмолюком в составе уступил Фулхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Фулхэм».

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк на поле вышел с первых минут, но команде не помог избежать поражения. В итоге украинца поменяли на 75-й минуте.

«Брентфорд» уступил «Фулхэму» со счетом 2:3.

«Ноттингем» продолжает удивлять результатами. Команда одержала победу над «Вест Хэмом» - 2:1. Клуб обеспечил себе место в еврокубках, а в последнем туре определится, где именно «лесники» будут играть.

«Лестер» одержал утешительную победу над «Ипсвичем» - 2:0. Обе команды следующий сезон начнут в Чемпионшипе.

АПЛ. 37-й тур. 18 мая

Брэтнфорд – Фулхэм – 2:3

Голы: Мбемо, 22, Висса, 43, – Хименес, 16, Кейрни, 68, Уилсон, 70

Вест Хэм – Ноттингем – 1:2

Голы: Боуэн, 86, – Гиббс-Уайт, 11, Миленкович, 61

Лестер – Ипсвич – 2:0

Голы: Варди, 28, Макетир, 69

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Фулхэм Вест Хэм Ноттингем Форест Лестер Ипсвич
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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