Брентфорд с Ярмолюком в составе уступил Фулхэму
В Англии сыграли матчи 37-го тура АПЛ
В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Фулхэм».
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк на поле вышел с первых минут, но команде не помог избежать поражения. В итоге украинца поменяли на 75-й минуте.
«Брентфорд» уступил «Фулхэму» со счетом 2:3.
«Ноттингем» продолжает удивлять результатами. Команда одержала победу над «Вест Хэмом» - 2:1. Клуб обеспечил себе место в еврокубках, а в последнем туре определится, где именно «лесники» будут играть.
«Лестер» одержал утешительную победу над «Ипсвичем» - 2:0. Обе команды следующий сезон начнут в Чемпионшипе.
АПЛ. 37-й тур. 18 мая
Брэтнфорд – Фулхэм – 2:3
Голы: Мбемо, 22, Висса, 43, – Хименес, 16, Кейрни, 68, Уилсон, 70
Вест Хэм – Ноттингем – 1:2
Голы: Боуэн, 86, – Гиббс-Уайт, 11, Миленкович, 61
Лестер – Ипсвич – 2:0
Голы: Варди, 28, Макетир, 69
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