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Вест Хэм
18.05.2025 16:15 – FT 1 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
19 мая 2025, 14:39 | Обновлено 19 мая 2025, 15:35
65
0

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2. Лесорубы в шаге от ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

19 мая 2025, 14:39 | Обновлено 19 мая 2025, 15:35
65
0
Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2. Лесорубы в шаге от ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 мая, было проведено пять матчей 37-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Вест Хэм» на своем стадионе принимал «Ноттингем Форест».

С первых минут гости продемонстрировали собственное желание получить три очка. Уже на 11-й минуте «лесорубы» открыли счет в матче, благодаря удару Моргана Гиббс-Вайта. Преимущество увеличил Никола Миленкович на 61-й минуте. «Вест Хэм» отквитал один гол, но этого оказалось недостаточно – 1:2 в пользу «Ноттингем Форест».

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» – 1:2

Голы: Боуэн, 86, - Гиббс-Уайт, 11, Миленкович, 61

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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