Вест Хэм – Ноттингем Форест – 1:2. Лесорубы в шаге от ЛЧ. Видео голов
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В воскресенье, 18 мая, было проведено пять матчей 37-го тура Английской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Вест Хэм» на своем стадионе принимал «Ноттингем Форест».
С первых минут гости продемонстрировали собственное желание получить три очка. Уже на 11-й минуте «лесорубы» открыли счет в матче, благодаря удару Моргана Гиббс-Вайта. Преимущество увеличил Никола Миленкович на 61-й минуте. «Вест Хэм» отквитал один гол, но этого оказалось недостаточно – 1:2 в пользу «Ноттингем Форест».
Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» – 1:2
Голы: Боуэн, 86, - Гиббс-Уайт, 11, Миленкович, 61
События матча
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