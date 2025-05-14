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Чемпионат Англии
Вест Хэм
18.05.2025 16:15 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
14 мая 2025, 20:30 | Обновлено 14 мая 2025, 21:07
19
0

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 мая в 16:15 по Киеву

14 мая 2025, 20:30 | Обновлено 14 мая 2025, 21:07
19
0
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

«Вест Хэм» чередовал ничьи и поражения, но в предыдущем туре прервал эту серию. После поражения от «Брайтона» (2:3) и ничейного результата в матче с «Тоттенхэмом» (1:1), «Вест Хэм» в гостях одолел «Манчестер Юнайтед» (2:0) и обошел команду Рубена Аморима в турнирной таблице. Перед началом тура «Вест Хэм» занимал 15 место. Сезон команде явно не удался. Тренерскому штабу предстоит очень много работы после завершения текущего чемпионата.

Ноттингем Форест

«Нотингем Форест» неожиданно для многих аналитиков несколько туров подряд находился в лидирующей тройке. Но затем команда притормозила. После победы над «Тоттенхэмом» (2:1), «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Брентфорда» (0:2). Затем последовали ничьи в матчах с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Лестером» (2:2), который уже вылетел из АПЛ. Перед началом игровой программы 37-го тура «Ноттингем Форест» находился на седьмом месте. Однако до зоны Лиги чемпионов всего два очка, и «Ноттингем Форест» продолжает борьбу.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 3:0. Из последних пяти матчей «Ноттингем Форест» выиграл три. Две победы на счету «Вест Хэма».

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,22 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,67 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Килмен, Тодибо, Соучек, Уан-Биссака, Цоуфал, Уорд-Проуз, Родригес, Кудус, Боуэн.
  • «Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Морато, Миленкович, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Эланга, Вуд.

Прогноз

«Ноттингем Форест» нужна победа, а «Вест Хэм» может поймать соперника на контратаках. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
18 мая 2025 -
16:15
Ноттингем Форест
Забьют обе команды 1,74 Сделать ставку

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Вест Хэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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