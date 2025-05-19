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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Никогда не смотрю пенальти, которые пробивает моя команда»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 17:21 | Обновлено 19 мая 2025, 17:33
73
0

ШОВКОВСКИЙ: «Никогда не смотрю пенальти, которые пробивает моя команда»

Наставник «Динамо» прокомментировал чемпионскую ничью с «Черноморцем»

19 мая 2025, 17:21 | Обновлено 19 мая 2025, 17:33
73
0
ШОВКОВСКИЙ: «Никогда не смотрю пенальти, которые пробивает моя команда»
УПЛ-ТВ. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ничью с «Черноморцем» (1:1) в 29-м туре УПЛ, после которой киевляне завоевали титул.

– У меня до этого было много чемпионств, но не в статусе главного тренера. Скажу честно – тяжело. И в первую очередь тяжело было после финала Кубка Украины настроить игроков на эту игру. Прежде всего – эмоционально.

Мы прекрасно понимали, что команды, которые борются за свою жизнь, выходят с максимальной концентрацией, с максимальной отдачей, с максимальным настроем. И это сказалось. Нам где-то, возможно, не хватало эмоций, потому что очень много было потрачено в финале против «Шахтера».

Но игра, в принципе, шла по нашему сценарию. Мы говорили, что один из главных козырей соперника – это фланговые передачи и стандартные положения. Так оно и получилось. Хотя моменты у нас были. Мы могли... Даже в конце матча Назар Волошин должен был завершать и забивать победный гол.

Чемпионство как игрока и как тренера – абсолютно разные ощущения. Полностью. Как игрок ты отвечаешь за качество своей игры. Да, от тебя может многое зависеть, но все равно ты отвечаешь за себя. Если ты лидер – ты должен быть на поле, поддерживать игроков, помогать им становиться лучше, увереннее. Но лидерство не назначается – оно воспитывается. Это сложный процесс. Игроки сами должны это почувствовать и брать на себя ответственность.

Это тяжесть. С кого больше дано – с того больше и спрашивают. А главный тренер отвечает почти за все: за подготовку, за состав, за замены, за тактические построения, за взаимодействия, за план тренировок. Это совсем другая работа. Сравнивать невозможно.

Почему не смотрел пенальти? Это еще из моего прошлого футбольного прошлого. Никогда не смотрю пенальти, которые бьет моя команда. Празднование? Планов не было. Но точно знаю – у игроков будет два выходных.

Я хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с чемпионством. Это была непростая, интересная охота. Мы шли к этому еще с прошлого года. С начала этого сезона мы четко поставили себе цель. Мы настраивали игроков – нас не интересовало ничего другое. Еще раз поздравляю болельщиков и игроков с той работой, которую они проделали. Есть над чем работать, безусловно. Есть куда расти. Но сейчас мы празднуем. И еще раз поздравляю всех болельщиков «Динамо» с чемпионством, с третьей звездой!

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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