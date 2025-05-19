Конфликт с Гаттузо сделал хорватского ветерана звездой ПСВ
Мало хто пам’ятає, як Іван Перишич опинився в нідерландському клубі
36-летний хорватский форвард ПСВ Иван Перишич помог своей команде стать чемпионом Нидерландов.
Перишич мог бы вообще не стать игроком нидерландского клуба, если бы летом не поссорился с главным тренером хорватского «Хайдука» Дженнаро Гаттузо.
В августе Перишич сыграл одну игру за хорватский клуб, а затем итальянский специалист обвинил игрока в недисциплинированности на тренировке.
Впоследствии хорват стал игроком ПСВ, где провел очень хороший сезон. За 35 матчей Перишич забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.
Напомним, что ПСВ одержал победу в чемпионате Нидерландов, опередив «Аякс» на 9 очков.
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