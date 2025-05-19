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Нидерланды
19 мая 2025, 15:53 | Обновлено 19 мая 2025, 16:00
209
0

Конфликт с Гаттузо сделал хорватского ветерана звездой ПСВ

Мало хто пам’ятає, як Іван Перишич опинився в нідерландському клубі

19 мая 2025, 15:53 | Обновлено 19 мая 2025, 16:00
209
0
Конфликт с Гаттузо сделал хорватского ветерана звездой ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

36-летний хорватский форвард ПСВ Иван Перишич помог своей команде стать чемпионом Нидерландов.

Перишич мог бы вообще не стать игроком нидерландского клуба, если бы летом не поссорился с главным тренером хорватского «Хайдука» Дженнаро Гаттузо.

В августе Перишич сыграл одну игру за хорватский клуб, а затем итальянский специалист обвинил игрока в недисциплинированности на тренировке.

Впоследствии хорват стал игроком ПСВ, где провел очень хороший сезон. За 35 матчей Перишич забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.

Напомним, что ПСВ одержал победу в чемпионате Нидерландов, опередив «Аякс» на 9 очков.

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чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Аякс Иван Перишич Хайдук Сплит Дженнаро Гаттузо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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