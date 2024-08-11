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11 августа 2024, 17:37 |
1193
0

Гаттузо отстранил главную звезду Хайдука от команды

Иван Перишич не поехал на матч против «Локомотивы»

11 августа 2024, 17:37 |
1193
0
Гаттузо отстранил главную звезду Хайдука от команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Хайдука», именитый итальянец Дженнаро Гаттузо, отстранил от работы с командой главную звезду, вингера Ивана Перишича. 35-летний хорват не поехал с «Хайдуком» на выездной матч второго тура чемпионата Хорватии против «Локомотивы» Загреб.

Причиной такой решения Гаттузо стала недисциплинированность Перишича на последней тренировке команды в субботу, 10 августа. Вингер выступает за «Хайдук» с января текущего года.

Ранее Гаттузо в резкой форме попросил своего подопечного по «Хайдуку» не задерживаться на предматчевой пресс-конференции.

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Иван Перишич Дженнаро Гаттузо Хайдук Сплит
Олег Дидух Источник: Jutarnji List
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