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  4. Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Испания
19 мая 2025, 14:33 | Обновлено 19 мая 2025, 15:35
3759
1

Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды

Несмотря на поражение, каталонский клуб поздравил Крапивцова с дебютом

19 мая 2025, 14:33 | Обновлено 19 мая 2025, 15:35
3759
1
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

18 мая состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Жирона». Гости уступили сопернику с минимальным счетом 2:3.

В этом поединке в воротах «Жироны» дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Несмотря на три пропущенных гола, клуб обратился к вратарю в социальных сетях и поздравил его с первым выходом на поле в официальных матчах.

«С дебютом, Влад. Красава», – написал клуб.

Крапивцов ранее выступал в составе украинских команд «Днепр» U-17 и СК «Днепр-1» U-19. В январе 2025 года 19-летний голкипер перебрался в испанскую «Жирону», с которой вышел в финал товарищеского Кубка Каталонии.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Жирона Реал Сосьедад - Жирона Владислав Крапивцов дебют
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
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Первый Среди Равных
"Молодець Влад! Красава"
А потім відходить в сторону і тренеру на вухо тихенько так: в Жирону-Б третім воротаром в терсеру цього нездару.
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