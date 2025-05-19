Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Несмотря на поражение, каталонский клуб поздравил Крапивцова с дебютом
18 мая состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Жирона». Гости уступили сопернику с минимальным счетом 2:3.
В этом поединке в воротах «Жироны» дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Несмотря на три пропущенных гола, клуб обратился к вратарю в социальных сетях и поздравил его с первым выходом на поле в официальных матчах.
«С дебютом, Влад. Красава», – написал клуб.
Крапивцов ранее выступал в составе украинских команд «Днепр» U-17 и СК «Днепр-1» U-19. В январе 2025 года 19-летний голкипер перебрался в испанскую «Жирону», с которой вышел в финал товарищеского Кубка Каталонии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луиджи Феррайоло не видит смысла в переезде Джан Пьеро Гасперини в Рим
Бой против Канело станет для Кроуфорда последним в карьере, утверждает Вирджил Ортис
А потім відходить в сторону і тренеру на вухо тихенько так: в Жирону-Б третім воротаром в терсеру цього нездару.