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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Главное, что одержали долгожданную победу»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 14:06 | Обновлено 19 мая 2025, 14:12
69
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Главное, что одержали долгожданную победу»

Полузащитник «Левого Берега» поделился впечатлениями о матче с «Рухом»

19 мая 2025, 14:06 | Обновлено 19 мая 2025, 14:12
69
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Главное, что одержали долгожданную победу»
ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Рух». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Результат поединка прокомментировал автор единственного гола Дмитрий Шастал.

«Главное, что одержали долгожданную победу. Что касается забитого мяча, то я оказался в нужном месте в нужное время. В перерыве были определенные коррективы, но во втором тайме точно не хотели опускаться так низко. Это был очень важный результат, важная для нас игра, мы давно не побеждали. Могу сказать, что дорожили результатом, поэтому опускались немного ниже. В матче с Оболонью не то, что никуда отступать – нужно только наступать. После матча в раздевалке вели себя сдержанно, ведь понимаем, что эта победа ничего не стоит без положительного результата в следующей игре».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Левый Берег - Рух Дмитрий Шастал
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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